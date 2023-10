Tatiana Bilbao y su herencia arquitectónica

El abuelo de Tatiana Bilbao, arquitecto y político, tuvo que abandonar su país por la Guerra Civil Española, llegó a México y años después, incluso tras la muerte de él, nació Tatiana, quien sin saberlo, seguiría sus pasos.

A los 19 años, ella quería estudiar biología marina, después ingeniería industrial y finalmente se inscribió para diseño industrial, pero supo que no era para ella, por lo que viajó a Italia, donde se dio cuenta de su verdadera pasión, la arquitectura. "Le hablé a mi papá y yo creí que me iba a asesinar, decirle que me volví a cambiar de carrera, y me dijo ‘ya leí tu carta, lo traes en la sangre’, y la verdad es que sí, desde muy chiquita es lo que siempre me llamó la atención, pero ese fue mi camino, para lograr descubrir que lo traía en la sangre”, pues además todos sus primos y algunos tíos son arquitectos, y aunque ella quería hacer algo diferente, confiesa que “desde muy chiquita fui muy consciente del espacio, de lo que estaba alrededor mío, cómo se construían las cosas, jugaba mucho con construcción y demás”.

(Créditos: Tatiana Bilbao Estudio by Alba Cortes)

Tatiana ahora tiene su propio despacho, inaugurado en 2004, en donde su filosofía siempre ha sido que la arquitectura es un acto colectivo. “Lo que siempre me ha gustado hacer es reunirme de gente con ideas distintas, y con pasados e historias distintas, porque creo que es la manera en la que más podemos hacer equipo para aportar algo con lo que hacemos, porque la arquitectura tiene que responder a una multiculturalidad y a una multiposibilidad de cosas”.

A lo largo de estos años, Tatiana ha plasmado eso en diversas obras, las cuales, incluso, han crecido a la par que su estudio. Un ejemplo es el Jardín Botánico de Culiacán, el cual comenzó en 2005 y sigue trabajando en él. “Creo que ese es el proyecto que me ha marcado y me marcará toda la vida. Nunca lo sueltas. Seguimos imaginando espacios para el jardín 18 años después, es maravilloso”.

(Créditos: Tatiana Bilbao Estudio by Alba Cortes)

Un acuario en Mazatlán, casas en medio del bosque, un monasterio en Alemania, el Estudio Tatiana Bilbao ha trabajado en diversos retos, pero Tatiana confiesa que si bien lo que hacen es imaginarse el futuro en sus obras, ver a qué responden, las dinámicas, el contexto, para ella, la arquitectura solo se puede pensar, sentir y definir desde la persona que lo usa, por eso “dejo mucha a la suerte el cómo se van a usar, cómo va a pasar, de alguna forma siento que las cosas se deben de desarrollar como tienen que desarrollarse, y evidentemente para ello hay que construir las bases todos los días”.

Y es por eso que la huella que le gustaría dejar es “ser una influencia en que el espacio construido se vuelva una plataforma para que cada vez más gente pueda habitar en el planeta y no cada vez menos, porque creo que la arquitectura se vuelve una herramienta para eso”.

(Créditos: Cortesía Tatiana Bilbao)

Mirada femenina

En el mundo, comparte Bilbao que solamente el 16 por ciento de las personas pueden tener acceso a una carrera de Arquitectura, es por eso que ha dedicado “todo mi pensamiento a analizar cómo podemos abrirlo al 84 por ciento de las mujeres que ni siquiera tienen esa posibilidad de imaginar, y eso es a partir de cambiar el entorno construido, que este sí se vuelva plataforma para la igualdad. Hay muchas otras cosas que hacer, pero el espacio construido puede ayudar muchísimo a que este cambio surja”.

Es por ello que lanza un llamado a las mujeres a sí atreverse a estudiar arquitectura porque se necesitan voces diversas para construir el entorno. “Te necesitamos a ti, con tu personalidad, con tu forma de ser, con todas tus energías. Hay muchas cosas que se pueden cambiar”.

“Esa es la filosofía, que todo mundo que esté ahí (su estudio) llegue ahí con su propia historia, con sus propias formas, con sus propias maneras, para poder generar proyectos que impacten”. “Para mí, la arquitectura solo se puede pensar, sentir y definir desde la persona que lo usa, es un espacio activo, y justamente así creamos la arquitectura”. “La arquitectura es aquella necesidad básica que el ser humano tiene para poder habitar este planeta”.

Su primer trabajo fue en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, donde laboró casi tres años. Después, abrió un despacho con sus amigos, más tarde, abrió el de ella.

Obras (significado para ella):

Gran Acuario de Mazatlán, Mazatlán, 2017-2023: es una oportunidad para que el ser humano se reconozca como parte de un ecosistema natural, que empieza desde el centro del planeta.

Los Terrenos, Monterrey, 2012-2016: ha representando la posibilidad de encontrar una relación no solo con el entorno natural del lugar, pero más profundamente con la persona, que pensó y que diseñó este espacio.

Bioinnova, Culiacán, 2008-2012: Inocencia de las primeras obras de la oficina.

Jardín Botánico, Culiacán, inició en 2005: representa muchas cosas, es el proyecto más importante de la oficina porque nos ha permitido vernos en nuestro proceso de desarrollo profesional, es un proyecto que refleja nuestro proceso todos los días, todos los días estamos viendo cómo evoluciona nuestro pensar y el Jardín ha funcionado como un espejo.

Ways of Life, Alemania: es la representación de la idea de cómo podemos hacer una plataforma para que todo mundo pueda desarrollar su propia existencia.

Ocoyoacac, Hidalgo, 2017-2018: Es una investigación interesante que nos ha permitido abrir muchas ramas de lo que significa la relación entre el espacio doméstico y el espacio urbano.

Casa Ventura, San Pedro Garza García, 2008-2011: fue la oportunidad más increíble de pensar en la vida de cinco, personas, y ahora siete, y realmente adentrarse casi como a vivir como ellos, poder generar una respuesta.

Ajijic House, Jalisco, 2010-2011: Fue no rendirse, el cliente llegó con un presupuesto muy ínfimo, el cual realmente parecía que no podíamos de ninguna forma alcanzar y yo dije “cómo no, o sea no se va a ir con alguien más que le diga que sí lo puede alcanzar, pues yo también y lo vamos a intentar y lo logramos”.

Casa del ParqueJalisco, 2014-2018: realmente representó el entendimiento de que todos habitamos este planeta de forma distinta, pero no solo eso, sino que en distintas épocas de nuestra vida y en distintos lugares requerimos o queremos o soñamos otras cosas.

Premios y reconocimientos:

El estudio ha ganado dos concursos: el Centro Cultural Álvaro Carillo en Oaxaca, y 3 Edificios en París, en Porte de Montreuil.

En 2019, la firma fue destacada en la serie de exposiciones Architect ´s Studio organizada por el Museo de Arte Moderno de Luisiana.

Bilbao ocupa un puesto docente recurrente en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Yale.

También ha enseñado en la Universidad de Harvard GSD, AA Association en Londres, Columbia University GSAPP, Rice University, Universidad de Andrés Bello en Chile y Peter Behrens School of Arts en HS Dusseldorf en Alemania.

2012, reconocida con el Kunstpreis Berlín.

2010, nombrada como Voz Emergente por la Architecture League de Nueva York.

2014, ganó el Premio Global de Arquitectura Sostenible de la Fundación LOCUS en 2014.

En 2017, obtuvo el Impact Award

Premio del estudio:

Architzier A+

2019, Marcus Prize

2020, medalla de oro Tau Sigma Delta.

2021, miembro honorario del Royal Architectural Institute of Canada (RAIC)

2022, premio Richard Neutra

2022, el AW Architect of the Año.

PAL