Este es el documento OBLIGATORIO que deberás tramitar si quieres conducir una motocicleta en EDOMEX

Con el objetivo de disminuir el número accidentes viales en motocicleta, las autoridades del Estado de México han implementado un nuevo documento que será obligatorio para las personas que quieran utilizar este tipo de vehículos, se trata de la certificación de motociclistas, las cuales se pusieron en vigor desde el pasado 7 de enero y se podrán tramitar desde la Secretaría de Movilidad (Semov) de la entidad.

Sobre esta iniciativa, Daniel Sibaja González, secretario de movilidad en el Estado de México resaltó que el objetivo es disminuir accidentes, salvar vidas y fortalecer la seguridad vial. Según el titular de la Semov, la certificación de motociclistas se regirá bajo el estándar de competencia EC1631 “Conducción de Motocicleta”, avalado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).

La certificación de motociclistas consiste en presentar un examen teórico-práctico enfocado en habilidades de conducción y revisión del equipo de protección para este tipo de vehículos, según información de Candi Ashanti Domínguez Manjarrez, Vocal Ejecutiva del Instituto del Transporte del Estado de México (ITEM). Por ello, aquí te contamos el paso a paso para tramitar este documento y así obtener la licencia para conducir motocicletas.

¿Cuánto cuesta y cómo tramitar la certificación de motociclistas?

Así puedes tramitar este documento. Foto: cuartoscuro.

Para tramitar la certificación de motociclistas los interesados deberán realizar un pago de 460 pesos, independientes al costo de la licencia para conducir, posteriormente tendrán que solicitar una cita en la página de la Semov y seleccionar el módulo al cual acudirán a presentar su examen. Actualmente hay 4 puntos a los cuales se puede acudir para acreditar los conocimientos y obtener la certificación de motociclistas en el Estado de México.

Ecatepec: dentro dl estacionamiento del Centro Comercial Las Américas, en Avenida Central.

Metepec: en el estacionamiento del Centro Comercial Galerías Metepec, en Boulevard Toluca-Metepec #126

Nezahualcóyotl: en el estacionamiento de Ciudad Jardín, en Avenida Bordo de Xochiaca

Tlalnepantla: en el estacionamiento de la Plaza Millenium, en Avenida Radial Toltecas.

¿Cómo obtener la licencia para conducir motocicleta?

El documento será obligatorio. Foto: cuartoscuro.

Una vez aprobada la certificación de motociclistas en Estado de México las personas podrán gestionar el trámite correspondiente a su licencia de conducir. Quienes tengan una motocicleta tendrán que solicitar una licencia tipo "C", la cual contempla la conducción de este tipo de vehículos. Actualmente, los costos de este documento oscilan los 678 y los mil 615 pesos, dependiendo del tiempo de vigencia.

Cabe mencionar que, desde el pasado 7 de enero, es indispensable que las personas interesadas en obtener una licencia para conducir motocicletas cuenten con la certificación de motociclistas; en caso de no contar con el documento oficial no será posible realizar el trámite para tener la licencia y por ende no se podrá circular en este tipo de vehículos. Por ahora, esta medida solo aplica en el Estado de México.

