Consar llama a trabajadores a iniciar su plan de ahorro para el retiro tras encuesta de HMG sobre Afores

Julio César Cervantes Parra, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), habló sobre la encuesta de las Afores que realizó El Heraldo Media Group (HMG) y QM Estudios de Opinión, e indicó que con base al resultado del sondeo hace un llamado a los trabajadores para que inicien su plan de ahorro para el retiro.

En entrevista para el programa de “Sergio Sarmiento y Lupita Juárez”, de El Heraldo Radio, que se transmite mediante la señal de HMG, Julio César Cervantes Parra destacó que el año 2024 fue particularmente bueno en el tema de ahorro para el retiro ya que se acumularon plusvalías históricas por 556 mil 757.8 millones de pesos.

“Este es uno de los mejores años que ha tenido el sistema gracias a que las Afores tienen una cartera de inversiones diversificadas que aprovecharon el entorno de buenas tasas de rendimientos del mercado, y en ese sentido invitamos a todos los mexicanos a que registren su cuenta Afore y siempre elijan la que más les conviene con base al rendimiento que ofrece”, declaró en entrevista el presidente de la Consar.

Sin registrar su Afore 218 millones de personas: Julio César Cervantes Parra

Cervantes Parra consideró importante que todos los trabajadores identifiquen su Afore porque en el Sistema de Ahorro para el Retiro hay 68 millones de cuentas con saldo y si esto se compara con la población económicamente activa, la cual ronda en 62 millones de personas se puede decir que prácticamente todos los mexicanos en edad de trabajar tienen su cuenta Afore.

El presidente de la Consar indicó que es mejor tomar el control sobre el patrimonio financiero para siempre elegir la Afore que más nos conviene e incluso verificar que nuestros datos estén correctos y designar a nuestros beneficiarios.

“Esto es muy importante porque a veces hay muchas personas que tienen algún detalle en su curso o que quieren registrar como beneficiarios a su esposa, esposo, a sus hijos, y es mejor siempre hacerlo de manera anticipada, antes que llegue a ocurrir algún tema, cuando llega a faltar alguna persona”, explicó Cervantes Parra.

Más tarde en entrevista para el programa de las “Noticias de la Mañana con Mario Maldonado, de El Heraldo Televisión, Julio César Cervantes recordó que el Afore es una de las prestaciones laborales y es el patrimonio de los trabajadores tras su retiro. Destacó que hay 218 millones de personas que no han hecho un registro de su Afore, es decir, que no reciben su estado de cuenta cuatrimestral y por ello no pueden monitorear su ahorro.

Julio César Cervantes Parra hizo un llamado a los trabajadores para que acudan a la cualquiera de las Afores o la Consar para iniciar su plan de ahorro para el retiro y obtener mejores perspectivas financieras a futuro. Recomendó no acudir con los coyotes ya que está en juego su futuro financiero.

