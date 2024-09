INC alerta a las personas por nueva estafa telefónica conocida como el “Fraude del Sí”

Una nueva estafa telefónica que se conoce el Fraude del sí, podría llevar a muchas personas a caer y encontrares con sus cuentas bancarias vacías. Es por ese motivo que el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INC) lanzó una alerta sobre esta modalidad delictiva, en la que los ladrones realizan llamadas telefónicas con el objetivo de que sus víctimas contesten un simple sí. El objetivo de este fraude es que la respuesta afirmativa de las víctimas se convierta en una herramienta de verificación y autentificación para que los ladrones, más tarde, la utilicen para obtener datos personales como los bancarios.

¿Cómo funciona esta nueva estafa?

Desde el INC explicaron que los delincuentes se hacen pasar por personal de bancos o de servicios de ventas, a veces de soporte técnico. Así, por medio de la llamada, los delincuentes generan confianza en la víctima para que, posteriormente, les ofrezcan voluntariamente sus datos bancarios. Es a través de preguntas inofensivas como “¿Está de acuerdo en recibir actualizaciones de nuestros servicios?” que los delincuentes cometen la estafa al robarse la grabación de la voz.

El objetivo de este fraude es que la respuesta afirmativa de las víctimas se convierta en una herramienta de verificación y autentificación para acceder a los datos bancarios. Fuente: Freepik

Es importante resaltar que lo más peligroso de esta llamada es cuando la víctima dice sí, nadie responda y así se roben la respuesta de la persona. En algunos casos, los ladrones pedirán a sus víctimas que digan fuerte y claro su respuesta y le colgarán segundos después. El Instituto Nacional de Ciberseguridad detalló que el estafador utiliza esta grabación para obtener datos bancarios a nombre de las víctimas, y así confirmando su supuesta identidad.

Para evitar caer en esta nueva estafa telefónica Fraude del sí, las autoridades del INC piden no contestar llamadas de números desconocidos así como colgar en caso de que la comunicación se torne extraña o confusa. También es importante realizar un constante seguimiento de las cuentas bancarias para detectar cualquier actividad inusual y reportar transacciones no autorizadas. Si la llamada supuestamente proviene de una entidad financiera o empresa legítima, busca el número de contacto oficial de esa organización y llámalos directamente para verificar la autenticidad de la misma. No utilices los datos de contacto proporcionados por el presunto estafador, ya que podrían ser falsos.

La INC sugiere no atender llamadas de números desconocidos para evitar caer en esta estafa. Fuente: Pinterest

Es importante tomar medidas desde la ciberseguridad para evitar que a través de estafa telefónica roben tus datos, como cambiar las contraseñas y los códigos de seguridad relacionados con tus cuentas que pudieran estar comprometidas. Preferiblemente que sean fuertes, únicas y difíciles de adivinar. Guarda cualquier evidencia relevante, como números de teléfono, grabaciones de llamadas, correos electrónicos o mensajes de texto recibidos durante la estafa. Estos registros pueden ser útiles para informar a las autoridades y respaldar cualquier reclamo futuro.