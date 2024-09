Tarjeta Inapam: ¿habrá nuevos descuentos en el gobierno de Sheinbaum?

El próximo 1 de octubre se realizará el cambio de sexenio y con ello la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo asumirá las responsabilidades al frente del poder Ejecutivo, convirtiéndose en la primera mujer presidenta de México. No obstante, con el cambio de poder miles de mexicanos y mexicanas han mostrado su preocupación por lo que sucederá con los programas sociales, los cuales benefician a millones de personas en todo el territorio nacional.

En este contexto, las personas adultas mayores que reciben el apoyo de la tarjeta Inapam se han mostrado preocupadas por lo que sucederá con las promociones y descuentos que actualmente gozan con su plástico. Algunas personas incluso han rumorado que la nueva presidenta agregará nuevos descuentos para los adultos mayores de 60 años que se benefician de este programa social. No obstante, Claudia Sheinbaum no ha informado sobre cambios en el programa.

¿Habrá nuevos descuentos en la tarjeta del Inapam durante el gobierno de Sheinbaum?

La tarjeta es exclusiva para personas de más de 60 años de edad. Foto: pixabay.

Hasta ahora, la presidenta electa Claudia Sheinbaum no ha informado sobre cambios a la tarjeta del Inapam, por lo que se espera que las promociones y descuentos que actualmente reciben los beneficiarios no se vean modificados y continúen tal y como ahora se conocen. Cabe mencionar que las autoridades mexicanas también han adelantado que, en el próximo sexenio - que iniciará el 1 de octubre del 2024 - el trámite para las tarjetas del INAPAM no tendrá cambios por la nueva administración.

Actualmente, para recibir este apoyo económico, los y las adultas mayores deben acudir al módulo más cercano a su domicilio y cumplir con estos requisitos:

Tener 60 años cumplidos. Identificación oficial: puede ser INE, pasaporte, acta de nacimiento, o algún otro documento oficial. Comprobante de domicilio. Dos fotografías tamaño infantil.

¿Qué descuentos ofrece la tarjeta del Inapam?

La tarjeta ofrece grandes descuentos y promociones para adultos mayores. Foto: archivo.

De acuerdo con información del Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores, la tarjeta del Inapam sirve como una identificación para las personas adultas mayores. Pero, también brinda promociones y descuentos exclusivos para las y los adultos mayores. Según las autoridades, entre los beneficios se destacan descuentos en servicios como salud, alimentación, o incluso en el pago de servicios. Estos son todos los descuentos que la tarjeta del Inapam ofrece a los beneficiarios:

Alimentación.

Asesoría y servicios legales.

Educación, recreación y cultura.

Pago de servicios, como el predial y agua.

Salud.

Transporte.

Vestido y hogar.

