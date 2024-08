Stanley Black and Decker: revelan el verdadero motivo del cierre de su planta el Hermosillo

Durante los últimos días el nombre de Stanley Black & Decker ha acaparado los titulares de distintos medios especializados en el gremio empresarial y esto se debe a que la reconocida compañía anunció el cierre de su planta establecida en Hermosillo, Sonora por lo que la noticia provocó todo tipo de especulaciones, sin embargo, recientemente se dio a conocer cuál es el motivo real detrás de esta decisión de la marca, la cual, dejó a un aproximado de 500 personas sin empleo.

Fue el pasado martes 6 de agosto cuando se dio a conocer que la planta de Stanley Black & Decker ubicada en el Parque Industrial Norte de Hermosillo, Sonora dejó de operar luego de poco más de dos años de haber sido inaugurada y trascendió que las primeras áreas que fueron liquidadas fueron los operadores y el área de reclutamiento, mientras que a finales de año harán lo propio con mantenimiento y finanzas, por lo que en total quedarán desempleados alrededor de 500 personas.

Stanley Black & Decker deja Hermosillo después de dos años. Foto: Google Maps

Revelan el verdadero motivo del cierre de la planta de Stanley Black & Decker en Hermosillo

Fue la vicepresidenta de Relaciones Públicas de Stanley Black & Decker, Debora Raymond, quien dio a conocer a través de un comunicado que el cierre de la planta de la marca ubicada en Hermosillo Sonora se debió a que la estrategia de transformación empresarial establecida en 2022 presentó cambios en su red de fabricación y distribución debido al comportamiento del mercado, los cuales, obligaron a la compañía tomar esta complicada decisión que afectó a un aproximado de 500 empleados.

Cabe mencionar que, Debora Raymond aseguró que Stanley Black & Decker liquidará a todos los trabajadores de la planta de Hermosillo, Sonora como lo indica la Ley Federal del Trabajo, además, señaló que los empleados también tendrán la opción de ser reubicados en otras instalaciones de la marca en territorio nacional.

Stanley Black & Decker liquidó a sus empleados conforme a la ley. Foto: Google Maps

La planta de Stanley Black & Decker de Hermosillo, Sonora se inauguró en mayo de 2022 y en su momento se tenía proyectada una expansión paulatina que permitiera emplear a un total de mil 800 personas, no obstante, esto no se habría logrado debido a una caída en las ventas de la marca, además, los cambios en la red de fabricación y distribución de la compañía habrían provocado que no se transfirieran las líneas de producción esperadas.

Cabe mencionar que, tras la liquidación de los trabajadores de Stanley Black & Decker de Hermosillo, el presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (INDEX) de Sonora, Jesús Gámez, señaló que apoyarán a los exempleados de la marca a que puedan reubicarse lo más pronto posible en otras compañías y para ello llevarán a cabo una feria del empleo.