Soriana presenta su primera tienda "coreana" en México: ¿dónde se ubica?

Soriana sorprendió, en redes sociales, luego de que presentó una nueva tienda "coreana", la cual cuenta con subtítulos en dicho idioma. La presentación se dio a través de TikTok, donde trabajadores de la empresa revelaron que hay un supermercado, ubicado al norte del país, donde los productos están anunciados en español y coreano. La sucursal se localiza en el municipio de Pesquería, en Nuevo León, donde habitan una gran cantidad de extranjeros.

"Acabamos de abrir un nuevo Soriana Mercado. Por que aquí, en Pesquería hay una gran población coreana", explico el supermercado en su cuenta oficial de TikTok. La empresa detalló que la tienda cuenta con subtítulos coreanos en sus pasillos, esto con la intención de que sus clientes asiáticos puedan comprender mejor el tipo de productos que se venden y así facilitarles sus compras cotidianas.

¿Qué venden en el nuevo Soriana "coreano"?

Así es el nuevo Soriana "coreano". Foto: @orgsoriana

En el video también se dio a conocer que el supermercado está equipado con una gran variedad de productos, para que los clientes puedan realizar sus compras y decidir entre una amplia selección de artículos: "en esta tienda hay 14 mil 100 productos, entre carnicería, panadería y todos tus pasillos favoritos con lo que necesitas para el día a día", se oye decir en el video publicado en la cuenta oficial de Soriana en TikTok.

Además, este Soriana cuenta con un área de alimentos preparados, donde se podrán conseguir platillos asiáticos y algunos snacks como rebanadas de pizza, o tacos. La empresa resaltó que por el momento los productos que se venden en el nuevo Soriana "coreano" son los mismos que se pueden encontrar en cualquier otra tienda de la cadena, únicamente cambia que en el establecimiento de Pesquería hay subtítulos en coreano, pero, no hay a la venta productos de corea.

Acusan gentrificación en el nuevo Soriana "coreano"

Tiene subtítulos en coreano. Foto: @orgsoriana

El anuncio del nuevo Soriana "coreano" no fue bien recibido en redes sociales, ya que, decenas de internautas se lanzaron contra la cadena y la acusaron de fomentar la gentrificación, esto al adaptarse a los extranjeros que llegan a vivir a Pesquerías y dejar de lado a grupos indigenas, o personas con discapacidad visual, para los cuales no hay subtítulos dentro de sus establecimientos: "Soriana tendrá sus pasillos en coreano, pero no tiene y no piensa tenerlos en náhuatl, braile"; "qué pena Soriana contribuyendo a la gentrificación"; "es gentrificación disfrazada para ser aceptada".

Otros usuarios defendieron a la empresa asegurando que en Pesquería una gran cantidad de establecimientos tienen subtítulos en coreano, esto debido a que hay una gran parte de la población procedente de dicho país: "en Pesquería hay muchísimos negocios locales que también tienen toda su info, menús, etc., en Coreano, no solo lo están haciendo empresas del calibre de Soriana", fue uno de los comentarios con mayor número de "me gusta". Hasta ahora, la tienda no se ha pronunciado por las críticas negativas que ha recibido.