¿BBVA canceló tu cuenta? Así podrías recuperarla

Mediante un comunicado, BBVA dio a conocer que el viernes 16 de agosto sería la fecha en que cancelaría de su cartera de clientes todas aquellas cuentas que no han registrado ninguna actividad en los últimos tres meses consecutivos a la fecha de cancelación, con el fin de cumplir con lo que se indica en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros

Esto quiere decir que las cuentas canceladas ese día fueron aquellas que no presentaron ningún movimiento durante los meses de mayo, junio y julio de 2024, ya sea de El Libretón, Libretón Premium, Libretón Dólares, Libretón Básico, Maestra Patrimonial Dólares, Membresía BP, Muestra Pyme BBVA, Tarjeta de Pagos, Maestra Particulares, Cuenta Express, Maestra Dólares Frontera, Tarjeta Básica BBVA, Mi Despensa, Link Card, Libretón 2.0, Solución Personal, Contigo BBVA, Envíos de Dinero, Maestra Dólares PyME, así como Tarjeta Nómina BBVA, pero aquí sabrás cómo puedes recuperarla.

Infórmate sobre cómo puedes recuperar tu cuenta. Foto: BBVA

¿Cómo recuperar mi cuenta cancelada de BBVA?

Si eras titular de alguna de las cuentas previamente señaladas en esta entidad financiera y deseas recuperarla debes realizar lo siguiente: comunícate con el área de atención al cliente o acude directamente a alguna sucursal para indicar las razones por las que deseas mantener activa tu cuenta y puedan indicarte qué hacer.

También podrías acercarte a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE BBVA), ubicada en el número 320 de la calle Lago Alberto en la colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, o puedes comunicarte al teléfono 55 1998 8039, para recibir mayor información.

Si tu cuenta cancelada no registró actividad en los últimos tres meses y además tenía el saldo en cero, lo más probable es que no haya manera de recuperarla y tengas que abrir una nueva. BBVA informó que las cancelaciones de cuentas se realizarían a lo largo de todo este año, por lo que debes evitar que tu cuenta se mantenga inactiva por otros tres meses si no quieres que te la den de baja.

¿Cuándo realizará BBVA las siguientes cancelaciones de cuentas?

Si aún no han cancelado tu cuenta, debes estar muy pendiente de las próximas depuraciones que este Banco español tiene programadas: