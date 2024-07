Folleto Julio Regalado: 3 ofertas que puedes aprovechar en Soriana HOY lunes 22 de julio

Soriana acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas y esto se debe a que la reconocida cadena de supermercados dio a conocer todas y cada una de las ofertas que tendrá en sus distintos departamentos durante este lunes 22 de julio gracias a Julio Regalado y como era de esperarse, estas promociones causaron un gran furor, por ello, en esta nota te diremos cuáles son los mejores descuentos que puedes aprovechar para ahorrarte una buena cantidad de dinero en tus próximas compras.

Antes de pasar de lleno a las ofertas que Soriana tiene para este lunes 202de julio en prácticamente todos sus departamentos es importante señalar que la campaña de Julio Regalado estará disponible para Soriana Híper, Soriana Súper, Soriana Mercado, Soriana Express, MEGA Soriana, así como soriana.com para los clientes que prefieran hacer sus comprar en línea, además, se informó que dicha campaña únicamente tiene el fin de beneficiar a los más de 60 millones de clientes que la famosa cadena de supermercados tiene a lo largo y ancho del territorio nacional.

Sigue leyendo:

Costco: ¿cuánto cuestan las membresías de la famosa cadena de supermercados en México?

Sams Club lanza ofertas para fans de Hello Kitty: estos productos serán gratis

Julio Regalado sigue haciendo de las suyas en todos los departamentos de Soriana. Foto: IG: soriana

Estas son las mejores ofertas que Julio Regalado tiene para HOY lunes 22 de julio

Descuentos en ropa de verano y 2x1 en calcetería

Durante este lunes 22 de julio Soriana tendrá descuentos de hasta el 50 por ciento en toda la ropa de verano para toda la familia, por lo que podrías ahorrarte una buena cantidad de dinero en tus compras vacacionales, además, también habrá 2x1 en toda la calcetería para toda la familia y la única condición para aprovechar esta promoción es que el segundo producto debe ser de igual o menor precio que el primer producto.

Estas promociones estarán disponibles en compras en tienda o en línea y se especificó que no aplican en compras de mayoreo.

Esta oferta de Soriana aplica en compras en tiendas y en línea. Foto: www.soriana.com

Toda la papelería al 3x2

Si quieres anticiparte a las compras del regreso a clases este lunes 22 de julio una gran oportunidad para hacerlo pues Soriana puso en 3x2 todos los productos del departamento de papelería, excepto los cuadernos Back to School, Nine to Five, paquetes de hojas blancas y Re-Locos.

En el folleto de Soriana se especifica que esta promoción es válida en compras en tiendas o en línea, además también se detalló que no es aplicable en compras e mayoreo.

Esta oferta de Soriana no aplica en compras de mayoreo. Foto: www.soriana.com

Estrena colchón para tu cama por menos de mil 500 pesos

Durante este lunes 22 de julio, las tiendas de Soriana Híper tendrán en tan solo mil 499 pesos los colchones individuales de la marca GALA mientras que los colchones matrimoniales de la misma marca, pero de tamaño matrimonial se venderán por mil 799 pesos.

Es importante señalar que esta oferta estará disponible hasta el próximo miércoles 24 de julio o hasta agotar existencias, por lo que si no quieres quedarte sin el tuyo debes acudir lo más pronto posible al Soriana Híper más cercano.

Esta oferta causó furor entre los clientes de Soriana. Foto: www.soriana.com

Es importante señalar que estas no son todas las ofertas que Soriana tiene disponibles para este lunes 22 de julio por lo que te sugerimos visitar el portal oficial de la reconocida cadena de supermercados para que puedas elegir la oferta que más que convenga, además, ahí también podrás consultar a detalle los términos y condiciones de las ofertas y descuentos de Julio Regalado.