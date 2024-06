¿Cómo hacer un currículum para un trabajo? 3 habilidades que debes tener para conseguir empleo

Conseguir empleo requiere preparación y no hablamos de tener muchas hard skills, sino de lo que debes hacer al momento de armar tu CV y cómo debes actuar a la hora de una entrevista. Para ello en el podcast Dinero y Finanzas Personales platicamos con Lucy Herrera, quien es famosa en TikTok por sus consejos para la vida Godín, seguramente la ubicas como "princesa Godín". Ella lleva más de siete años trabajando en el área de Recursos Humanos porque lo que sabe perfecto qué buscan las empresas a la hora de las contrataciones y además lo que tú debes tomar en cuenta al momento de aceptar laborar en una compañía.

¿Cómo hacer un CV efectivo?

Lucy Herrera nos recomienda que para tener un CV hagamos una selección de nuestras habilidades, y en caso de no tener experiencia laboral incluir los proyectos escolares en los que destacamos, pues si destacaste como líder de un proyecto se puede sumar, ya que refleja tu capacidad de liderazgo. Ahora sí ya tienes experiencia profesional selecciona los puestos en los que tuviste un mejor desempeño.

Es muy importante que no llenes tu CV de datos y que acomodes de manera clara y accesible la información que colocas. Un tip muy útil es poner bullets con tus conocimientos y habilidades, recuerda que hoy en día las soft y hard skills se toman mucho en cuenta por los reclutadores.

Si no sabes cómo armar tu CV puedes recurrir a plantillas prediseñadas, estas te ayudarán a darle un formato accesible a tu información, sólo debes ir llenando los datos que se te piden. ¿Un CV lleva foto? Eso es tu gusto, hoy en día las empresas son más flexibles y no es indispensable que le pongas fotografía a hoja de vida.

¿Qué hacer en una entrevista de trabajo?

La segunda etapa de conseguir empleo es ir a la entrevista de trabajo, aquí lo que importante es que vayas preparado, pues debes mostrar confianza y seguridad en que ese empleo es para ti y sobre todo estudia la empresa de la que quieres formar parte. Los reclutadores toman en cuenta qué tanto conoces a la empresa.

Trata de estar tranquilo y llega con tiempo una persona impuntual no da una buena impresión, por lo que es importante que no salgas con el tiempo justo, llega por lo menos 10 minutos antes de tu cita. Viste ropa que sea cómoda y refleje tu estilo pero que vaya acorde con el puesto que deseas. No uses jeans rotos que enseñen de más o escotes demasiado pronunciados.

Recuerda que al momento de la entrevista debes seducir al reclutador para que se de cuenta de tus habilidades. Pero ojo pues así como las empresas buscan a los mejores candidatos, nosotros debemos una empresa que nos haga sentir cómodos y que no nos ofrezca prestaciones de ley como si fuera un gran atractivo, ya que es lo mínimo que deben ofrecerte.