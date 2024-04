¿Cuánto necesito ahorrar al mes para juntar 100 mil pesos en un año?

El deseo de los mexicanos de ahorrar para tener una mejor calidad de vida en los años venideros es un propósito digno de reconocer, puesto que no todos los trabajadores pueden o se dan la libertad de apartar recursos para su futuro, debido principalmente a que el hábito del ahorro no lo tienen arraigado, o bien no se les facilita por su salud financiera.

De cualquier modo, es posible encontrar formas para cuidar tus ingresos y contar con una cuenta que posteriormente puedes utilizar para un viaje o un automóvil, no sin antes adaptar una serie de hábitos que deberás seguir al pie de la letra.

Sigue leyendo.

¿Cómo puedo ahorrar 100 mil pesos mexicanos?

En caso de que quieras reunir 100 mil pesos al año deberás apartar al menos 8 mil 500 mexicanos al mes, lo que resulta en 102 mil pesos, cabe aclarar que la cifra exacta para reunir lo que se desea es de 8 mil 333, no obstante, es importante resguardar una parte adicional por posibles imprevistos, tal y como una reparación de automóvil o un repentino gasto médico

Actualmente hay distintas herramientas digitales que te permiten conservar tu dinero en una cuenta de ahorro mientras generan rendimientos por sí solos, un claro ejemplo es GBM y DINN, los cuales están regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Los instrumentos de inversión más comunes son los Certificados de la Tesorería (Cetes), los cuales consisten en prestar dinero al Gobierno Federal para obtener una ganancia a través de las tasas de interés, razón por la cual es importante estar atento a la tasa que fija el Banco de México. El último corte a la tasa de interés fue el pasado 22 de marzo.

Retor de ahorro para reunir 100 mil pesos mexicanos

FOTO: Especial

Qué son los gastos hormiga

Un riesgo que que debes conocer a la hora de ahorrar son los "gastos hormiga" consisten en utilizar tu dinero en egresos que no estaban planificados y aparentan ser insignificantes, pero con el pasar de los días pueden convertirse en un problema para las finanzas personales. Un claro ejemplo es una café por la mañana o un ligero lujo que es innecesario a lo largo del día.

Si bien es importante disfrutar del dinero que se tiene disponible, se debe considerar el contexto familiar y macroeconómico en el que uno se encuentra para evaluar escenarios futuros y asegurarse que no se complicará tu calidad de vida, así como la de tus seres queridos. En cualquier etapa de la vida adoptar el hábito del ahorro traerá beneficios a largo plazo, especialmente para los jóvenes que inician con su vida laboral y están enfocados en construir un patrimonio.

