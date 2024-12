Navidad 2024: ¿Cuánto cuesta hacer el ponche de frutas para 25 personas?

En la cena de Navidad prevalecen algunos que son tradicionales como los romeritos, la papa al horno, atún a la vizcaína, entre otras comidas que son un manjar para celebrar estas fiestas decembrinas; sin embargo, una de las bebidas predilectas que no debe faltar en la mesa es el ponche de frutas, el cual, además de que es muy fácil de hacer rinde para más de 25 personas.

A 11 días de celebrar al Navidad 2024, muchas personas no realizan platillos tan laborioso para no quedar mal en la cena, por lo que si no eres un experto, debes saber que es muy fácil y sencilla de hacer el ponche de frutas y que no necesitas descapitalizarse para preparar esta bebida dulce que incluso para los que les gusta brindar puedes agregarle ron.

Por ello, te revelaremos a continuación una de las recetas, el precio de los ingredientes y cómo preparar la cantidad exacta para más de 25 personas en en menos de 20 minutos.

¿Cuáles son los ingredientes para preparar el ponche de frutas navideña?

El ponche lleva varias frutas para darle sabor Foto: FB @MercyMartínez

Esta bebida con frutas mixtas se prepara en muchas partes del país, con la que podrás triunfar esta Navidad y quedar bien con la familia, la cual te puede durar por varios días mientras esté en refrigeración. Estos son los ingredientes para preparar el ponche:

Ingredientes

1/2 kilo de Tejocotes

150 gramos de ciruela pasa

1/2 kilo de guayaba

3 kilos de manzana amarilla

4 cañas peladas y cortadas en palitos

Una raja de Canela

3 clavos de olor

2 piloncillos grandes

2 puños de jamaica

6 piezas de tamarindo

5 litros de Agua

Ron (Opcional)

¿Cuánto cuesta hacer el ponche de frutas para 25 personas?

Las medidas anteriormente mencionadas están hecha para 25 personas; sin embargo, si esperas una gran cantidad de personas deberás aumentar los ingredientes. No obstante, te revelamos el costo aproximado de cada uno de los insumos y el total que deberás pagar para elaborar esta bebida tradicional mexicana.

Si bien es cierto, el costo dependerá siempre de la cantidad que uses para cocinar este platillo y la marca o el lugar donde compres los insumos. A continuación te revelamos el costo aproximado de cada ingrediente y cuánto sería el total que deberás pagar para hacer los romeritos de Navidad para 12 personas.

Se le puede añadir un poco de Ron al gusto Foto: FB @LaCasadelosAbuelos

Precio aproximado de cada ingrediente

45.00 a 46.90 pesos - kilo de tejocotes

61.00 a 65 pesos - 250 gramos de ciruela pasa

58.99 a 60.0 pesos - kilo de guayaba

40.50 a 46.90 pesos - kilo de Manzana Perón golden Chihuahua

27.00 a 29.90 pesos - kilo de caña

11.00 a 11.50 pesos bolsa de 7 gramos de raja de Canela

50.00 70.00 pesos - bote de 100 gramos de clavo de olor

63.00 a 65 pesos - bolsa de 4 piezas de piloncillo grande

30.00 a 35 pesos - bolsa de 100 gramos de jamaica

44.00 a 46.00 pesos bolsa de 500 gramos de tamarindo

38.00 a 41.00 pesos - 10 litros de agua

235.00 a 250.00 pesos - Ron (Opcional)

TOTAL 468 pesos a 517.20 pesos, por los insumos sin considerar el ron; sin embargo, si consideras la bebida alcohólica deberás sumar entre 235 a 250 pesos, dando un total de 703 y 767 pesos.

No obstante, muchos de estos ingredientes ya los tienes en casa por lo que el costo bajaría considerablemente, ya que el agua, clavos de olor, tamarindo y el piloncillo, se pueden conseguir de por unidad y no en grandes cantidades.

Sigue leyendo:

La receta original de torrejas, el delicioso postre de "Como Agua Para Chocolate" para festejar esta Navidad

¿Cuánto cuesta preparar ensalada de manzana para 10 personas este 2024?

Starbucks lanza adorables vasos reusables Xmas con temática navideña: ¿Cuánto costarán y cuándo salen a la venta?

DVR