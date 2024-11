El tema de las deudas fiscales es muy complejo, pues hay muchas dudas en torno a lo que puede o no puede hacer el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con las personas que no por alguna y otra razón no han pagado el fisco sus impuestos. Por ello te explicaremos qué pasa si le debes dinero a esta institución y no tienes cómo pagarlo, pues ojo ya que no te embargan al primer adeudo que presentes.

El SAT como objetivo aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin de que las "personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público, de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras, de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de dichas disposiciones, y de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria". En resumen condensa la información fiscal de los contribuyentes y el pago de sus impuestos.

Lo primero que debes saber es que cuando cumples 18 años y te registras ante el SAT, te conviertes en contribuyente y debes cumplir con las obligaciones según el régimen fiscal que tengas:

Moral (empresas)

Físico ( asalariados, prestadores de servicios profesionales)

Existen dos tipos de deudas a las que el SAT les da seguimiento y son:

Adeudos federales: falta de pago de ISR (Impuesto Sobre la Renta), IVA (Impuesto al Valor Agregado), y otros existentes en materia aduanera.

Adeudos locales: incumplimiento del pago de tenencia, predial o impuestos de nómina.

¿Qué pasa si le debo al SAT y no tengo dinero para pagarle?

María Luisa no hizo su declaración anual en el año 2022 y pensó que no pasaría nada, pues su contador le dijo que no habría problema, por lo que ella se confió y dejó pasar el tiempo. Sin embargo recibió una notificación del SAT donde se le decía que tenía una multa por incumplir con su obligación fiscal, lo reportó con su contador quien de nuevo le dijo que no se preocupara pues debía ser un error, pero no fue así. Luisa nos contó que la multa creció hasta superar los 30 mil pesos, pues su contador de ese momento jamás hizo los trámites necesarios, por lo que ella temía que le embargaran su casa.

Entonces, ¿qué pasa si no tienes dinero para pagar tus impuestos? La realidad es que el SAT no llegará a tu casa a quitarte todo lo que tienes si eres un deudor, sin embargo es muy importante que sepas el estatus de tu situación fiscal para evitar multas. Esto lo puedes consultar a través de la página del SAT o a través de tu buzón tributario, que es el medio por el que esta dependencia se pondrá en contacto contigo para hacerte saber cualquier notificación importante.

Si eres deudor del SAT debes saber que tienes multas por incumplir tus obligaciones fiscales, pero no sólo eso, pues esos adeudos serán reportados al Buró de Crédito, de modo que tu historial crediticio será negativo y no podrás solicitar un crédito, tarjeta o cualquier producto financiero, en ocasiones también limita la posibilidad de acceder a una línea telefónica con plan de pago. Otras implicaciones de no pagar un adeudo fiscal son:

El fisco podrá bloquear tus cuentas bancarias y de inversión.

Comenzará un Procedimiento Administrativo de Ejecución en tu contra con el que podrán embargar tus pertenencias.

En caso de que seas emprendedor, los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que generes serán cancelados, por lo que ya no podrás facturar ni cobrar por tus servicios.

Si tienes devoluciones de impuestos pendientes, la autoridad podrá tomar dichos recursos para saldar tus créditos fiscales.

Puedes solicitar pagos parciales para resolver tu deuda, te decimos cómo

Lo más importante es conservar la calma y ponerte en contacto con el SAT para que puedas solucionar tus deudas, pues es importante que lo hagas para evitar complicaciones mayores. En ese sentido también puedes pedir un plan de pagos chiquitos acorde a tu capacidad de pago. Esto es un beneficio que otorga para personas físicas y personas morales.

Este plan te permite pagar tus adeudos fiscales de forma diferida en 12 meses o en parcialidades hasta 36 meses y puedes solicitarlo en línea o de manera presencial, necesitas presentar un escrito solicitando el pago en parcialidades si te diriges a una oficina debes hacer lo siguiente:

Entrega la solicitud en la oficina de Recaudación del SAT más cercana a tu domicilio fiscal o en la entidad federativa con los requisitos señalados en el punto 1 de la sección Información adicional. Recibe el escrito libre sellado como acuse de recibo. Espera el formato para pagar cuando menos 20% del adeudo, que se te hará llegar a través de tu Buzón Tributario, o bien, a tu correo electrónico proporcionado. Si omitiste señalar algún requisito en la solicitud dentro del plazo de 15 días siguientes a la recepción de tu solicitud, la autoridad emitirá el requerimiento de información faltante, mismo que debes solventar en un plazo de 5 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de dicho requerimiento. Si no lo haces dentro de dicho plazo o la proporcionas de manera incompleta, se rechazará tu solicitud de autorización de pago a plazos, y es necesario que presentes una nueva solicitud. Espera la resolución de autorización y formatos para pagar las parcialidades, o bien, la resolución de no autorización.

En caso de que desees realizar el trámite en línea consulta la información en este link del SAT donde viene todo explicado.

¿Se puede solicitar una reducción de multas ante el SAT?

La respuesta es sí, y para ello también puedes meter una solicitud en línea, pues de acuerdo con el artículo 74 del Código Fiscal de la Federal puede obtener una reducción del 20% y hasta el 100% de las multas que te fueron impuestas por la autoridad fiscal, siempre y cuando cumplas con los requisitos establecidos para cada caso. A continuación te explico cómo hacer esta solicitud en línea:

Da clic en el botón "INICIAR"

Ingresa a Mi Portal con tu RFC y contraseña

Selecciona “Servicios por internet”, posteriormente seleccione la opción "Servicios o solicitudes", después "Solicitud" y finalmente seleccione el trámite "Reducción de Multas artículo 74 CFF"

Realiza la solicitud de reducción de multas y anexa el escrito de solicitud

Conserva el acuse

Espera respuesta del SAT a través de tu Buzón Tributario, o bien, a través del correo electrónico proporcionado

Si omitiste señalar algún requisito en la solicitud, deberás solventar el requerimiento que te haga llegar la autoridad a través de tu Buzón Tributario o través del correo electónico proporcionado

Recibe los Formatos de Contribuciones Federales para que realices tus pagos en caso de que la respuesta a tu solicitud sea positiva

Para más detalles de lo que debe contener tu solicitud consulta el portal del SAT y toma en cuenta que cada caso es diferente, por lo que no está de más que consultes con tu contador para que te asesore con los trámites necesarios para obtener una reducción en las multas que te ha impuesto el SAT.

¿Qué pasa si no presenté mi declaración anual?

