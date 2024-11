¿En qué consiste el nuevo estado de cuenta universal de mi tarjeta de crédito?

Si tienes una tarjeta de crédito de más de un banco, seguramente has notado que los estados de cuenta que recibes no siempre se parecen, pues aunque en general todos incluyen ciertos datos básicos, estos se encuentran en distintos lados y no siempre es claro cuánto debes o cuanto te resta pagar por determinado cargo.

Por ello, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha dado un paso para proteger tus finanzas. Y es que tal vez ya te has percatado que desde el mes de octubre comenzaste a recibir estados de cuenta idénticos.

Esto se debe a que todas las instituciones financieras que emiten tarjetas de crédito en México están ahora obligadas a utilizar un formato único y estandarizado para sus estados de cuenta, lo que tiene como objetivo que sean más transparentes y fáciles de entender.

¿Qué significa el nuevo estado de cuenta?

El nuevo estado de cuenta te permite tomar mejores decisiones. Foto: Especial

Olvídate de los estados de cuenta confusos y difíciles de entender. El nuevo formato te mostrará de manera clara y detallada todos los movimientos de tu tarjeta, desde los cargos hasta los intereses y comisiones. Conocerás a fondo el costo total de tu crédito o deuda, cuánto tiempo te tomará liquidarlo y cómo tus pagos impactan en tu deuda. Esto te permitirá tomar decisiones más informadas y evitar endeudamientos excesivos.

Podrás realizar un seguimiento más preciso de tus gastos y detectar cualquier cargo no reconocido de manera más fácil. Además, al tener un formato estandarizado, podrás comparar fácilmente las ofertas de diferentes instituciones financieras y elegir la que mejor se adapte a tus necesidades.

Otro aspecto importante es el desglose de movimientos por compras y cargos diferidos a meses o parcialidades con o sin intereses, a través del cual conocerás de forma precisa, la fecha de operación, el monto original, el saldo pendiente, el pago parcial requerido (para conservar los beneficios del diferimiento), el número de pago y la tasa de interés aplicable.

¿Cómo me ayuda el nuevo estado de cuenta si realizo pagos mínimos?

El banco debe mostrarte cálculos detallados. Foto: Freepik

Este formato universal deberá contener todos los aspectos de tu tarjeta de forma completa, detallada y ordenada; y entre los más importantes están: la información sobre el pago requerido, el periodo, la fecha de corte y la fecha límite de pago, así como el pago para no generar intereses.

En caso de que seas de los usuarios que realiza pagos mínimos, debe mostrarte estimaciones de cuánto pagarías en total de intereses por tu crédito y el tiempo que tardarías en liquidar tu adeudo si lo haces pagando sólo el mínimo, dos veces esta cantidad o hasta cinco veces, de modo que puedas tomar mejores decisiones de pago que se traduzcan en ahorros significativos para tu bolsillo y evites endeudarte en exceso.

¿Qué información incluirá el nuevo estado de cuenta?

El nuevo formato incluirá información detallada sobre:

Pagos: Mínimo requerido, fecha límite, pago para evitar intereses, etc.

Intereses y comisiones: Costo total del crédito, tasa de interés, comisiones por anualidad, etc.

Movimientos: Compras, pagos, cargos, abonos, etc.

Saldos: Deudor, disponible, límite de crédito, etc.

Información sobre reclamaciones: Datos de contacto de la Condusef y de la unidad especializada de atención al cliente.

Reestructura de deuda: Términos y condiciones en caso de acuerdos con la institución.

¿Por qué es importante este cambio?

Este cambio es fundamental para promover una mayor educación financiera y proteger los derechos de los consumidores. Al contar con información clara y transparente, podrás tomar decisiones más responsables y evitar caer en las trampas del sobreendeudamiento.

Con el nuevo estado de cuenta universal, tendrás todas las herramientas para administrar tu tarjeta de crédito de manera eficiente y evitar sorpresas desagradables.

¡Prepárate para tener un mayor control de tus finanzas!

Sigue leyendo:

Telcel anuncia la imperdible promoción de Buen Fin para usuarios que usan plan de 100 o 200 pesos

BBVA: estas son las cuentas que desaparecerán de forma definitiva el viernes 15 de noviembre