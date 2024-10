Aguinaldo 2024: ¿Cómo CALCULAR cuanto recibiré si no trabajé el año completo?

En México, los trabajadores se preparan para recibir el aguinaldo, una prestación que consiste en un pago adicional que reciben los trabajadores cada fin de año, como un bono que les permite hacer frente a los gastos propios de la temporada, como celebraciones, regalos y vacaciones, entre otros que puedan surgir como parte de la temporada festiva, en la que son habituales los días feriados.

El aguinaldo es un derecho laboral establecido en la Ley Federal del Trabajo, el cual tiene como objetivo brindar a los trabajadores un ingreso extra durante la temporada navideña con el que puedan pasar una agradable temporada de fin de año, época tradicionalmente destinada a las celebraciones.

El aguinaldo es una de las prestaciones más esperadas por los trabajadores en México, pues consta de un bono anual que es adicional al salario que reciben cada mes y les permite destinarlo a distintos fines.

¿Tengo derecho a recibir el aguinaldo si no trabajé el año completo?

Sí. El aguinaldo en México es un derecho laboral garantizado por la Ley Federal del Trabajo. Por ley, todo trabajador tiene derecho a recibir un aguinaldo equivalente a al menos 15 días de salario cada año, los cuales se deben pagar durante los primeros 20 días de diciembre.

Por ley, el aguinaldo equivale a al menos 15 días de salario. Esto significa que, sin importar cuánto ganes, tienes derecho a recibir como mínimo el equivalente a 15 días de tu sueldo como aguinaldo. El aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre de cada año.

¿Y si no he trabajado el año completo? Si no has cumplido un año de servicio, tienes derecho a una parte proporcional del aguinaldo, de acuerdo con los meses que hayas trabajado.

¿Cómo calcular cuánto me corresponde de aguinaldo si no trabajé el año completo?

Para calcular tu aguinaldo, debes calcular tu salario diario y multiplicarlo por 15. Por ejemplo, si tu salario mensual es de $9,000 pesos, debes dividir esta cantidad entre 30 para conocer tu sueldo diario, que en este caso sería de 300 pesos.

El aguinaldo, al ser el pago de 15 días, llegaría a aproximadamente 4,500 pesos, en caso de que hubieras trabajado todo el año. Sin embargo, puedes también calcular cuánto te corresponde si es que sólo trabajaste unos meses.

La forma más fácil de hacerlo es dividir la cantidad que te correspondería por todo el año trabajado (en el ejemplo que realizamos, $4,500 pesos) y dividirlo entre 12, considerando que esa es la cantidad de meses con los que cuenta el año, lo cual te dará un resultado, en este caso, de $375.

De este modo, si trabajaste por ejemplo seis meses, puedes multiplicar los $375 por seis y obtener una cantidad de $2,250. O si trabajaste nueve meses, la multiplicación dará $3,375. Todo depende de cuánto tiempo hayas trabajado en ese lapso.

¿Qué puedo hacer si no me pagan el aguinaldo?

Si consideras que no te han pagado el aguinaldo completo o tienes alguna duda sobre tu pago, puedes acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET). Esta institución te brindará asesoría gratuita y te apoyará en la defensa de tus derechos laborales.

