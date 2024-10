Pensión Mujeres Bienestar: Fechas, requisitos y módulos para mujeres de 60 a 64 años en Ecatepec y Coacalco

Miles de personas ya se han registrado para recibir la Pensión Bienestar para Mujeres de 60 a 64 años, cuyo registro ya arranco. Desde el pasado lunes 7 de octubre se comenzaron a recibir las solicitudes y hasta el próximo mes de noviembre continuará el registro en orden alfabético. Por ello, aquí te contamos la ubicación de los módulos para acudir de forma presencial en los municipios de Ecatepec y Coacalco, Estado de México, así como los requisitos para recibir el apoyo bimestral de 3 mil pesos.

De acuerdo con información de la Secretaría del Bienestar, la entrega de esta pensión será paulatina: primero, en 2025, se otorgará el apoyo a las mujeres de 63 y 64 años, mientras que a las edades restantes será en 2026. En el caso de los municipios con mayoría de población indígena o afromexicana, todas las mujeres desde los 60 años recibirán la nueva pensión desde el próximo año. Este apoyo económico tiene como objetivo ser un reconocimiento a las mujeres por toda una vida de trabajo.

Pensión Mujeres Bienestar: ¿dónde están los módulos en Ecatepec y Coacalco?

Del lado izquierdo se muestra la ubicación del módulo en Ecatepec y del lado derecho la ubicación del módulo en Coacalco. Foto: especial.

En el caso del municipio de Ecatepec únicamente hay un módulo de registro, el cual se ubica en la siguiente dirección: calle Avenida Insurgentes. Número exterior 33. Colonia Las Américas. CP: 55076, Ecatepec. Referencia: esquina con Avenida, a un costado de la estación de bomberos.

Para el municipio de Coacalco también solo hay un módulo, el cual se ubica en la siguiente dirección: calle Avenida del Parque. Número exterior 251. Colonia Fraccionamiento Parque Residencial Coacalco 3a sección. CP: 55720. Como referencia, se encuentra a 30 metros de la glorieta.

Calendario: ¿Cómo registrarse para el apoyo de 60 y más en 2024?

Estos son los horarios para realizar el registro. Foto: @A_MontielR.

Las personas interesadas en obtener la Pensión Bienestar para Mujeres podrán acudir a realizar su registro hasta el próximo 30 de noviembre. Para ello, las autoridades de la Secretaría del Bienestar han compartido un calendario, donde se especifica qué día de la semana deberán presentarse las mujeres, esto dependiendo de la primera letra de su apellido paterno. Puedes ubicar el módulo si eres se otra entidad en el portal https://www.gob.mx/bienestar .

Los lunes se registran las letras: A, B, C

Los martes se registran las letras: D, E, F, G, H

Los miércoles se registran las letras: I, J, K, L, M

Los jueves se registran las letras: N, Ñ, O, P, Q, R

Los viernes se registran las letras: T, U, V, W, X, Y, Z

Los sábados el registro estará abierto para todas las letras.

El registro inició desde el 7 de octubre y concluirá hasta el 30 de noviembre. Las personas interesadas deberán acudir en el día que corresponda a su letra y realizar el trámite en el módulo correspondiente, según su municipio.

¿Qué pasa si no entrego documentos de Mujeres con Bienestar?

Estos son los requisitos para obtener la pensión. Foto: @A_MontielR.

Es indispensable llevar toda la documentación requerida para poderte registrar en el apoyo económico. En caso de que no se lleven los papeles, tendrá que asistir algún otro día. De acuerdo con las especificaciones de la Secretaría del Bienestar, las mujeres interesadas en obtener esta pensión deberán presentarse en el módulo más cercano a su domicilio y presentar los siguientes requisitos:

Identificación oficial vigente (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, credencial de INAPAM, carta de identidad). Acta de nacimiento legible. CURP (impresión reciente). Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua, predial). Teléfono de contacto (celular y casa). Formato de Bienestar llenado (se puede descargar en línea, o se puede solicitar en el módulo y ahí mismo completarlo).

Cabe mencionar que los módulos estarán abiertos en un horario de 10:00 de la mañana a 16:00 horas de la tarde para atender todas las mujeres que acudan a presentar su solicitud.

¿Existen penalizaciones si no me registro en la fecha asignada?

De acuerdo con la secretaría del Bienestar no existe ninguna penalización de no registrarte el día que te corresponde según el calendario, puesto que el sábado el registro está abierto para todas las mujeres de 63 y 64 años, sin importar la letra con la que inicie su primer apellido. Esta flexibilidad permite que quienes no pudieron acudir en su día asignado durante la semana, puedan completar su inscripción.

