Andrea Yoalli Hernández Xoxotla, la mujer que atiende a los más de 80 contribuyentes que el SAT tiene en el país

Andrea Yoalli Hernández Xoxotla, Administradora General de Servicios al Contribuyente, del Servicio de Administración Tributaria (SAT) reconoce que, a diferencia de otra época, ahora en esta administración ha encontrado apertura y apoyo; atrás ha quedado su lucha para ser tratada como igual, pues en un mundo de hombres “el mayor reto es ser escuchada” y “romper las resistencias”.

En entrevista para Mente Mujer, Andrea Yoalli, la encargada de atender a los más de 80 millones de contribuyentes en el país en temas tan complejos como las citas, la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la firma electrónica o incluso la controvertida Constancia Fiscal, revela que el camino en su profesión, siendo joven y mujer, “no ha sido fácil”, siempre hay resistencias.

“Como mujer, el mayor reto es ser escuchada porque muchas veces traemos esa marca por ser mujer, que no te toman tanto en cuenta a diferencia de un hombre. Un hombre a lo mejor por la misma fuerza, pues se impone mucho más fácil que una mujer, (a nosotras) nos cuesta el doble”.

Licenciada en Derecho por la Universidad Insurgentes y maestra en Amparo por la Universidad Latinoamericana, con experiencia de más de 20 años, como dice empezó desde muy joven a trabajar “caminando en las calles, escribiendo acuerdos, porque entonces no había nada digital, adquiriendo experiencias uno a uno, tras recorrer salas, tribunales, reclusorios. Tocando todos los temas”.

(Crédito: Antonio Nava)

Reveló que entró a la administración pública en 2003, a la entonces Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) “cubriendo una plaza de base, desde muy abajo, una plaza muy chiquita, cubriendo a una mamá que se va por incapacidad. Trabajé en temas administrativos hasta llegar a la Dirección General, en ese puesto estuve varios años y fue difícil”.

Indicó que ahí enfrentó mucha resistencia, pues “la exigencia hacia una persona joven y luego mujer fue el doble”, sobre todo, apuntó “porque uno llega sin mucho conocimiento del área, entonces la exigencia o esfuerzo es mayor”.

Andrea dice no haber tenido problemas de acoso, “soy muy honesta en mi trayectoria, que ya es de varios años, no he tenido problemas de acoso u hostigamiento, pero lamentablemente si he visto algunos casos”.

Y es que trabajar en el área Portuaria, Marina Mercante, Puertos y Aduanas fue todo un reto “era entrar al mundo de hombres, porque el sector estaba enfocado en un mundo de hombres”, sin embargo, “me esforcé en servir, ser servidor público es algo muy bonito y si es a través de una carrera, es mejor”.

(Crédito: Antonio Nava)

Trabajó también en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y la secretaría del Bienestar, y así llegó al SAT, donde escaló peldaños hasta llegar a ser la Administradora General de Servicios al Contribuyente, donde ahora ha podido ampliar su trayectoria y experiencia.

“Al llegar esta administración pude ver un avance, donde la integración de la mujer fue mucho más amplia, con un cambio y evolución. Se transformó, incluso, la mentalidad, al incluir a la mujer en nuevos puestos, más altos”, expuso.

Finalmente dijo que, para ella, “el éxito es un equilibrio, una congruencia entre lo que se tiene, un equilibrio en los aspectos de la vida. Ser congruente con lo que haces y dices y que estos se empaten en tu día a día. Y eso para mí es servir a las personas”.

(Crédito: Antonio Nava)

SAT informa que solo la inscripción al RFC y la firma electrónica son trámites presenciales

Recomienda revisar el semáforo de citas, pues ya hay lugares

Bajo su mando se superó el rezago de 6 millones de citas que se originó por la pandemia por COVID-19.

80 millones de contribuyentes existen en el país

“En un mundo de hombres,“como mujer, el mayor reto es ser escuchada”: Andrea Hernández, Administradora General de Servicios al Contribuyente del SAT

PAL