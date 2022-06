Subieron hasta 15 mil dólares la contratación de contenedores

Hasta 800 por ciento se ha incrementado el valor de la contratación de contenedores para transportar mercancías, lo cual genera un alto impacto en los costos de operación de las empresas.

La presidenta entrante de la Cámara Internacional de Comercio México, María Fernanda Garza Merodio, expuso que, en 2018, por un contenedor de Asia hacia México se pagaban cinco mil dólares, pero en la actualidad se erogan entre 40 mil y 45 mil dólares, por el mismo contenedor.

Hans Werner, director general de Natura México, comentó que para la compañía que encabeza, entre dos y tres veces más se paga por el uso de un contenedor.

“Le pega, obviamente, al costo de la mercancía promedio, al costo en la calle, pero hacemos un esfuerzo para tratar de pasar solamente lo que es inflación y no los gastos adicionales, es un esfuerzo que hace la compañía, con el afán de acercar el producto al consumidor mexicano”, enfatizó en entrevista.

Eliel Amaya, socio director de comercio exterior de Bakertilly México, consideró que el problema de precios altos va a permanecer hasta cierre de año, pero va a ser fundamental que el consumo deje de ser de bienes y sea más equilibrado con servicios.

Expuso que, en pláticas con proveedores logísticos, el promedio de los pagos que se hacen por contenedores desde China es de 17 mil dólares, aunque algunos alcanzan hasta 20 mil dólares.

“Hay una afectación global, pero quienes resienten más son aquellos países que no tienen infraestructura. México lo resiente porque la infraestructura que tenemos portuaria no está modernizada y no es la mejor”, destacó.