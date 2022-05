Importante fortalecer seguridad de red empresarial: expertos

En conmemoración del Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Día del Internet), expertos aseguran que se debe incrementar la confianza de los compradores mediante la implementación de mecanismos de seguridad en los que las empresas trabajan, con el objetivo de hacer del entorno digital un lugar más confiable.



En este sentido, el organismo QIMA NYCE, contribuye mediante las mejores prácticas a nivel global basadas en estándares internacionales como el ISO/IEC 27001, del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y el ISO/IEC 27701, de Sistemas de Gestión de Datos Personales y Privacidad de la Información (SGDPPI).



Asimismo, apoya en actividades de inspección respecto a la primera Norma Mexicana para comercio electrónico NMX-COE-001-SCFI-2018, que de acuerdo con el organismo la implementación y evaluación de estos estándares, permitirá ofrecer la confianza necesaria a los clientes, de modo que pueda crecer la presencia de las empresas en el mercado.



El portal de estadística Statista, reveló que en enero de este año se estimaron 96 millones de usuarios de internet en México, lo que lo convierte en el segundo país de América Latina (AL) con la mayor cantidad de internautas, después de Brasil con 165 millones.



Por ello, QIMA NYCE emitió algunas recomendaciones sobre cómo elegir los mejores sitios para comprar en internet: Desconfiar de las ofertas demasiado atractivas, comparar precios, no usar redes WiFi públicas, revisar quién lo vende, buscar información sobre la tienda, tener cuidado de lo que instalas en tu equipo y no guardar el método de pago.



Cabe señalar que el internet se ha convertido en una herramienta fundamental de comunicación, para buscar información, comprar productos, acceder a contenidos visuales y a redes sociales, entre otros, en 2017 el porcentaje de compradores digitales no superaba el 30%, mientras que para el 2020 y debido a la pandemia por COVID-19, la cifra creció hasta un 39 por ciento, y en los próximos años podría aumentar hasta un 58%.

alg

Sigue leyendo

CMN “20 de Noviembre” del ISSSTE rompe paradigmas como referente nacional e internacional

Estancias infantiles serán espacios seguros para los hijos de jefas de familia: Alfa González

Proponen que al menos 3% de las plazas laborales en CDMX deben ser para comunidad LGBT+