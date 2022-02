Pensión del Bienestar: ¿Qué bancos cobran más comisión por retirar efectivo a jubilados?

El pago adelantado de 7 mil 700 pesos para los beneficiarios de la Pensión del Bienestar 2022; este apoyo puede ser usado como se desee y se puede sacar en cualquier cajero en todo el país; sin embargo, hay algunos que cobran más comisiones que otros, por lo que te diremos en cuál conviene más.

Si bien es cierto que cada vez hay más sucursales del Bienestar, incluso en zonas rurales para que la gente no tenga que trasladarse y gastar más de la cuenta, en los cuales no se cobran ningún tipo de cuota. Pero aún no hay tantos, por lo que muchas personas tendrán que recurrir a un cajero común y corriente.

¿Cuánto cobran de comisiones los bancos?

Banco Multiva: 40 pesos.

Bansi: 35 pesos por disponer del pago.

HSBC: 30.90 por usar el cajero.

Banco Santander: 30 pesos de comisión.

Scotiabank: 30 por cada vez que los adultos mayores saquen dinero.

Banorte: su cuota es de 30 pesos de comisión.

BBVA: 29.50 por sacar dinero.

Citibanamex: 26.50 a adultos mayores que dispongan de efectivo ahí.

Banco Azteca: 25.86 pesos de comisión por retiro.

Sin embargo, las instituciones bancarias que menos quitan dinero por retiro son: BanCoppel y Bansefi, pues tienen cuotas de 15.52 y 10 pesos, respectivamente. Todos estos montos son sin IVA, por lo que habría que agregar un 16% más.

Ahora que sabes esto, sólo queda esperar a que depositen el pago adelantado, el cual se hará en los últimos días de febrero. Esto es por que, según detalló la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, el pago no interfiera en el proceso de la consulta y las elecciones estatales. El dinero corresponderá a los meses de marzo a junio.

