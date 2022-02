Bosco de la Vega ofrece una IP más equilibrada

En los siguientes tres años, el país puede tener un Sector Privado más equilibrado entre una postura de confrontación y sumisión frente al gobierno federal, ofreció Bosco de la Vega, candidato a la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

En entrevista con El Heraldo de México, el ejecutivo definió un sector privado en el país sumiso en los primeros tres años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ha habido una confrontación muy suave con la Reforma (Eléctrica). La desgracia del ataque contra los comunicadores, todos muy calladitos. Pero la IP necesita estar más activa en los medios, en cuanto salen los temas, pronunciarse, hacer cabildeo, cerrar filas con el Legislativo. Hay mucho que hacer y por mejorar y si no lo hacemos, no vamos a cambiar”.

¿Se pierde la democracia?

Si no hay libertades, no hay democracia y estamos perdiendo libertades.

¿Qué hay de la inversión en infraestructura?

No hay confianza ni certidumbre jurídica ni normativa y eso inhibe la inversión nacional y extranjera. Desgraciadamente, el no invertir ahorita nos va a costar en el corto, mediano y largo plazo. La no inversión en infraestructura y que se vaya a gasto social nos va a ahorcar hacia el futuro.

Vamos a tener cuellos de botella en transporte, puertos, aeropuertos, aduanas. Realmente nos estamos complicando el futuro, no estamos visualizando el crecimiento.

Tenemos corresponsabilidad todos. Los electores porque tomaron esa decisión, el gobierno porque no lo está haciendo, el Legislativo porque le toca también el tema del presupuesto. La democracia le dio la mayoría en el Congreso a este partido y está tomando sus decisiones y no hay contrapesos, entonces la estamos pasando mal.

¿Cuál es su diagnóstico?

Así como los políticos no vieron venir los cambios con el Presidente López Obrador, la IP no está viendo los cambios, no reaccionamos a tiempo y tuvimos tres años difíciles de mala comunicación, sin acceso a proyectos de crecimiento, inversión y empleo.

¿Se pudo lograr más con otra postura?

La IP no es oposición, es contención. A los medios de comunicación, los empresarios, organismos independientes del gobierno como el INE, el IFT, la sociedad civil, nos corresponde contener y en ese papel nos ha faltado cerrar filas. El sector privado necesita ser más negociador, persuasivo, pero también firme en su posición.

¿Qué puede cambiar?

Propongo cuatro pasos. Uno es aprovechar los tratados de libre comercio; la división entre China y Estados Unidos y tomar esas cadenas de valor.

Dos, incluir. Murieron 550 mil personas en la pandemia, y 800 mil empresas, hay que ser incluyentes y entrar con programas serios de crédito.

Tercero, dialogar. No confrontar, ni ser sumiso. Estar en una línea media que sea de persuasión, estudios, de datos duros, pero firme.

Cuarto, reinventarnos. Con un proceso institucional que consolide equipos de trabajo; tener mayor cercanía con los trabajadores. Y en la segunda parte del sexenio trabajar para un aterrizaje suave en 2024 en el cambio de gobierno.

