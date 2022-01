¿Cómo reestructurar el monto de tu pago mensual de Infonavit? AQUÍ las opciones

El Infonavit ofrece diferentes soluciones de pago en caso de que los compromisos de inicio de año dificulten el pago total o parcial de la mensualidad de tu crédito hipotecario.

El instituto cuenta con diversos programas que se ajustan a tus necesidades, ya sea que requieras disminuir o completar tu pago mensual u obtener una prórroga. Algunas de estas opciones son: Prorroga Total, Fondo de Protección de Pagos, Solución a tu Medida, Dictamen de Capacidad de Pago, entre otras.

El dictamen de Capacidad de Pago es una opción a la que puedes recurrir si tus ingresos se redujeron, este programa te ofrece durante 12 meses una reducción temporal de tu mensualidad, tomando como base tu ingreso y gasto.

Es importante tomar en cuenta que esta opción aplica a todos los créditos originados en Veces Salarios Mínimos (VSM) a través de un convenio privado.

Con Solución a Tu Medida puedes reducir hasta por un año el pago de tu crédito (a través de un complemento de pago a cargo del Infonavit). A diferencia del anterior, el beneficio es renovable y aplica tanto a hipotecas denominadas en VSM como en pesos, que hayan sido originadas a partir de 2017.

Infonavit: ¿Cómo sacar el dinero de mi crédito sin tener que comprar una casa?

¿Me pueden ayudar a completar mi mensualidad?

En caso de que necesites que el Infonavit te ayude con una parte de la mensualidad, puedes hacer uso del Fondo de Protección de Pagos, el cual permite que durante seis meses el Instituto complete el monto, en caso de que se haya perdido la relación laboral. Puedes obtener este beneficio durante 6 meses cada 5 años.

Para utilizarlo deberás tener un financiamiento formalizado a partir del 2009 y el pago que se debe de realizar es del 10% del pago mensual sin relación laboral.

¿Existen prórrogas para el pago de mi hipoteca?

Si la cuesta de enero causó grandes estragos en tu economía, porque perdiste tu empleo al finalizar el año anterior, dificultando que puedas pagar tu crédito, entonces puedes solicitar una Prórroga Total, la cual permite aplazar hasta en 12 meses consecutivos o 24 meses discontinuos el pago de tu hipoteca, dependiendo del año en que adquiriste tu crédito, aunque es importante que tomes en cuenta que el interés se acumula.

No estoy al corriente con mis pagos ¿hay una opción para mí?

No te preocupes, si ya acumulaste pagos omisos que no requieren de una reestructura o un apoyo especial, la solución que tiene Infonavit para ti es Borrón y Cuenta Nueva, a través del cual las mensualidades que no has podido cubrir se transfieren al saldo de tu crédito para que puedas reanudar tus pagos.

