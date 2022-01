Adquirir derecho de vía del Tren Maya costó 3 mil mdp a la 4T

Para que la construcción del Tren Maya pueda avanzar, el gobierno federal ha desembolsado entre dos mil y tres mil millones de pesos, para la adquisición de derecho de vía, dijo Rogelio Jiménez Pons, extitular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

En su última entrevista al frente de uno de los proyectos más emblemáticos del gobierno federal, dijo a El Heraldo de México que esto también obedece a que cuando se inició el proyecto había adeudos de derechos de vía a las poblaciones desde hace 80 años.

¿Qué permite esa inversión?

Avanzar exponencialmente. Hemos invertido en la compra de predios para derecho de vía entre dos mil millones y tres mil millones de pesos (mdp), pero sirve para tener ahorros superiores al evitar obras inducidas, como el trazo en Riviera Maya, ahí los terrenos fueron caros, pero podremos tener ahorros de entre tres mil y cinco mil mdp.

¿Se junta con el decreto?

Hemos abierto más frentes de obra, ahora hay en cada 10 o 20 kilómetros, y podemos empezar por la acción y no por los trámites, aunque esto no signifique que no cumplamos con los requisitos.

¿Qué avance tiene?

Tiene entre 34 y 35 por ciento. Hemos observado complicaciones como los hallazgos de ciudades arqueológicas en Campeche, esto nos hace cambiar las rutas y comenzar los estudios. Este será un año de grandes avances, debemos estar llegando a 60 o 70 por ciento.

¿Aumentó su costo?

Sí, respecto a lo que originalmente se proyectaba (entre 120 mil millones y 150 mil millones de pesos). Ahora estaremos encima de 200 mil millones de pesos, pero tiene explicación. Hemos agregado obras y trabajos, además de algunos ajustes con base en los estudios de ingenieros y asesores.

