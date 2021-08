¿Cuánto cuesta atender a un paciente con Covid-19 en casa?

Atender a un enfermo de Covid-19 en casa llega a costar hasta 16 mil 150 pesos por semana, reveló un sondeo realizado por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

De acuerdo con un sondeo de mercado de los distintos insumos y gastos que conlleva enfermarse de Covid-19 durante la tercera ola, la Anpec indicó que los los concentradores de oxígeno pueden incrementar hasta 25 por ciento el recibo de la luz de los hogares mexicanos.

De acuerdo con los datos recabados por la asociación la realización de estudios (pruebas de antígenos, toráxica, sanguínea, RX pulmón) asciende en promedio a tres mil 700 pesos, un tanque de oxígeno de 9500 litros por día cuesta 900 pesos, la renta de concentrador mil 800, los medicamentos mil 500 pesos, la consulta médica mil pesos, el material AntiCOVID 750 pesos.

En caso de que el paciente requiera ser internado, por padecimiento leve cuesta 25 mil pesos por día, si el padecimiento es moderado el gasto es de 50 mil pesos por día y si es severo es de 80 mil pesos por día.

La asociación destacó que la atención de Covid-19 significa un gasto extraordinario para el que regularmente la mayoría no está preparada.

“Que se diga que la variante Delta enfermará, pero no matará es una verdadera grosería, así como también lo es pensar que los padres de familia no están interesados en que sus hijos vuelvan a clases; quiénes, sino ellos, son los más interesados en que esto suceda, el problema es que las escuelas no se encuentran en condiciones de permitirlo y menos aún ahora cuando la pandemia está a todo lo que da”, comentó Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Anpec.