México debe reactivar su economía pero con todas las medidas de seguridad: Canacintra

Enoc Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), dijo que la reactivación económica debe darse, pero con todas las medidas de seguridad y atendiendo el comportamiento de la pandemia con la nueva variante Delta.

Indicó que el regreso a clases será una decisión personal de cada padre de familia con sus hijos, el aceptar o no el riesgo, "ha habido mucha polémica".

"Me preocupa que los niños no estén vacunados y que ya se empiecen a dar contagios entre menores de 18 años, esto no lo veíamos con la cepa original", señaló en entrevista con Mario Maldonado para El Heraldo Radio.