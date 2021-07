BBVA perfila cambios en su Consejo de Administración

BBVA México anunció cambios en su Consejo de Administración y Órgano de Vigilancia, los cuales están sujetos a aprobación de las órganos corporativos correspondientes.

La institución financiera informó que José Francisco Gil Díaz y de Andrés Alejandro Aymes Blanchet van a dejar de participar en su Consejo, mientras que José Manuel Canal Hernando va a dejar el cargo de comisario.

Ante ello, propuso la incorporación, como consejeros, de Ana Laura Magaloni Kerpel y Alejandro Werner Wainfeld y, como comisaria, a Sylvia Meljem Enríquez de Rivera.

Los movimientos van a quedar plenamente formalizados en noviembre próximo, después de ser aprobados por la Asamblea de Accionistas.

La institución informó que los miembros de su Consejo de Administración deben dejar su cargo al cumplir un máximo de 75 años, como ha sido el caso de los consejeros que se retiran, y que sus miembros observarán un proceso de ratificación cada tres años para continuar en sus cargos.

BBVA México agradeció a Gil Díaz, Aymes Blanchet y Canal Hernando el tiempo que permanecieron en su consejo. Específicamente recordó el caso de Andrés Aymes, quien estuvo ligado a la historia de la institución como directivo fundador de Casa de Bolsa Probursa hasta su fusión con Bancomer y finalmente como consejero de BBVA México.

Magaloni es profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciada en Derecho por el ITAM.

Ha sido investigadora visitante en el European Law Research Center de la Universidad de Harvard y profesora visitante del International and Comparative Law Research Center en la Universidad de California en Berkeley. Es Directora fundadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE (2000- 2005).

Werner Wainfeld es Director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI) desde 2013.

Es licenciado en Economía por el ITAM y doctor en la misma especialidad por el Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ha tenido una distinguida trayectoria en el sector público y privado, así como en el ámbito académico.

Fue Subsecretario de Hacienda y Crédito Público de México entre diciembre de 2006 y agosto de 2010 y titular de Banca Corporativa y de Inversión en BBVA Bancomer de agosto de 2011 a finales de 2012. Asimismo, se desempeñó como director de Estudios Económicos en el Banco de México y docente en el ITAM, el Instituto de Empresa y la Universidad de Yale.

Meljem es directora del Centro de Vinculación e Investigación Contable y Jefa del Departamento Académico de Contabilidad del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y profesora de tiempo completo en la misma casa de estudios.

Es doctora en Ciencias de la Administración por la UNAM, maestra en Administración y licenciada en Contaduría Pública por el ITAM. Fue presidente del Capítulo México de The Association of Accountants and Financial Professionals in Business (IMA) en el periodo 2015-2017.