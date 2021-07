CFE tiene una lista de municipios que acumulan adeudos por 5 mil 699 millones

La CFE tiene una lista de 15 municipios que acumulan adeudos por cinco mil 699 millones de pesos por impago de luz desde el año 2013, lo que significa que cada día transcurrido la empresa dejó de captar dos millones 130 mil pesos.

El monto que la empresa dejó de percibir equivale al presupuesto para vacunar a 20 millones 356 mil personas contra el coronavirus.

El Estado de México es la entidad con más municipios deudores en el pago de la luz, pues tiene 11 , entre ellos: Ecatepec, Ixtapaluca, Texcoco, Tecámac, Tultitlán, Chalco, que arrastran pasivos por cuatro mil 300 millones de pesos, de acuerdo con datos de la empresa del estado que se obtuvieron a través de la ley de Transparencia.

En el resto de la lista figuran los municipios de Acapulco, Guerrero; Tepic, Nayarit; Coatzacoalcos, Veracruz, y Huauchinango, Puebla, los cuales suman una deuda de mil 325 millones de pesos.

De acuerdo con la información de la CFE, son las localidades, a nivel municipal, que mayores deudas acumulan por el impago de energía en el país.

“Que no paguen por la electricidad es grave porque generan un daño a las finanzas de la comisión”, señaló Luis Bravo, director de comunicación de la empresa del estado.

“La cultura del impago afecta a todos, a la CFE porque no recupera sus costos y no tiene suficientes recursos para la modernización de sus sistemas, y al estado porque tiene que transferir más presupuesto para compensar esas pérdidas”, comentó Paul Sánchez, analista del sector eléctrico.

Bravo dijo que la CFE busca que los gobiernos se pongan al corriente en los pagos.

