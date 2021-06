¿Eres pensionado del IMSS y te interesa un crédito del Infonavit? Te decimos en qué casos lo puedes solicitar

Muchas personas que se encuentran jubiladas se preguntan si todavía pueden acceder a un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), si bien el principal requisito para acceder a un préstamo es ser derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aquellos trabajadores que ya se encuentren jubilados y recibiendo su pensión no podrán acceder a un préstamo.

No obstante, todos los jubilados sí tienen derecho a solicitar una devolución del saldo de la subcuenta de vivienda solo en caso de que éste no haya sido utilizado por el trabajador y no se haya efectuado un traslado de la misma hacia el Afore del jubilado. Cabe recordar que a subcuenta consiste en los ahorros que se generaron desde que el trabajador comenzó a cotizar en el Infonavit.

Incluso cuando el trabajador ya dejó de hacerlo el fondo continúa existiendo y si nunca fue utilizado, se puede emplear para iniciar pagos de cuotas hipotecarias o enganches de inmuebles una vez concluida la vida laboral del trabajador o trabajadora.

Cómo solicitar la devolución del saldo de la subcuenta de vivienda

Para que un jubilado pueda solicitar la devolución del saldo de la subcuenta de vivienda debe entrar al portal oficial del Infonavit y llenar la Solicitud de devolución del saldo de la Subcuenta de vivienda, por lo que e necesario tener a la mano el Número de Seguridad Social (NSS) del trabajador.

Una vez que se ha cumplido con este formulario se realizará una evaluación del caso particular y de ser aprobada la revisión, el trabajador tendrá que proporcionar una cuenta bancaria que acepte depósitos por el monto acumulado de la subcuenta. Hay que recordar que recientemente el Infonavit modificó el sistema de puntos para la autorización de créditos hipotecarios.

Ahora se requieren 1080 puntos, en lugar de 116 como ocurría anteriormente y aunque el Infonavit precisó que no implicarán más requisitos más que la revisión de elementos para hacer al derechohabiente elegible para un crédito de vivienda.

