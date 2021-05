CMIC pide confianza del gobierno federal

Las empresas edificadoras necesitan que el gobierno confié en ellas para recuperar empleos, dijo Francisco Solares, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

En entrevista con El Heraldo de México, comentó que el sector constructor no está vinculado con corrupción, y que en caso de haberla se debe denunciar para enfrentar la mala imagen de algunos casos, como Odebrecht.

Además, el empresario expresó eso no justifica que el gobierno federal está entregando obras a las dependencias bélicas.

“En razones y costos no podría opinar por el cambio. En lo que sí, es que no hay transparencia adecuada en las obras bajo la responsabilidad del ejército para conocer si realmente esto que se dice de los ahorros y eficiencias es cierto. No tenemos información ni apertura. Hay muchos datos al respecto en la opacidad que no tiene una razón de ser”, señaló.

El nuevo presidente del gremio tomó posesión a finales de marzo y va a buscar impulsar a las empresas del sector. Francisco Solares comentó que para este año esperan que el valor de la producción de las empresas constructoras tenga una ligera recuperación de cuatro por ciento con respecto a 2020, ante la reactivación de más actividades en el país.

El año pasado, la construcción tuvo una caída de 18.5 por ciento, frente a 2019, pero, ya mostraba datos negativos.

El actual gobierno ha reducido la inversión física hasta 20 por ciento y en las obras emblemáticas ya están laborando trabajadores del Ejército, lo que le ha restado productividad a las empresas privadas.

Por Everardo Martínez

