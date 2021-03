¿Estás en Buró de Crédito? Te damos estos tips para limpiar tu historial negativo

Muchas veces las deudas son difíciles de saldar por una situación económica complicada, lo cual genera más problemas, como quedar “fichado” en el Buró de Crédito. Por lo que muchos expertos en temas de finanzas personales recomiendan que cuando obtienes créditos o usas las tarjetas cumplas de manera puntual con tus compromisos de pago, para que no tengas un historial negativo.

Hay actores por los cuales podrías acabar en el Buró de Crédito como: no pagar tus deudas a tiempo y vivir por encima de tu nivel real de vida, es decir, comprar más de lo que puedes pagar. Si se complica saldar otras deudas que has adquirido con tus tarjetas de crédito también se manchará tu récord. Por eso, aquí te damos unos consejos para que salgas de ese complicado círculo de números negativos.

Ordena tus deudas por importancia

Revisa tus ingresos y gastos y haz un presupuesto, donde queden ordenadas tus deudas por prioridad, cuál es la que urge pagar primero y cuál puede esperar un poco; luego de este paso, tendrás que elaborar una estrategia para liquidar una a una tus obligaciones.

No confíes en los “milagros”

Si algún despacho misterioso te ofrece limpiar tu imagen negativa del Buró de Crédito a cambio de un pago, ten cuidado, siempre se trata de una estafa, en la cual sólo pierdes dinero, te pueden robar tus datos y mantienes las deudas que habías acumulado.

Intenta mediar

Algunos bancos ofrecen opciones para reestructurar tu deuda. Puedes conseguir una alternativa de solución, pero antes tendrás que exponer las razones que te llevaron a no pagar. Si el banco decide apoyarte, te dará un plan de abonos mensuales.

No queda otra opción

Tu imagen negativa en el Buró sólo se limpiará únicamente si pagas; una vez que lo hayas hecho, bancos y las instituciones crediticias enviarán al Buró los reportes de tu cumplimiento y cambiará tu imagen deteriorada por una positiva. Así que trata de recortar en gastos inecesarios y destina el dinero a donde de verdad tiene que estar.

No te preocupes, siempre hay opciones para poner en ceros tus deudas, pero esto no sólo es para obtener mejores créditos, sino que te ayudará a estar más estable económicamente. A veces se gasta de forma indebida y si tu experiencia negativa te sirve, no volverás a caer en problemas por moroso.

msb