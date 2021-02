Preocupa más a turisteros cambios a industria eléctrica que apagones: CNET

A la industria de los viajes no nada más me preocupa la reducción drástica de los viajeros por la pandemia, sino también los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica, incluso más que los apagones de esta semana.

"Ahora precio de gas de Texas es muchísimo más caro. Ser el 40 por ciento del abasto del país rige el precio de electricidad que teníamos con energías limpias. Ese es más preocupante que los apagones", dijo Braulio Arsuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), en conferencia virtual.

El empresario dijo que dentro de los balances de los hoteles lo más importante son los costos fijos como la electricidad y el agua.

Además, de que ya pagan tarifas altas por el porteo que cobra la Comisión Federal de Electricidad en la transmisión de energía.

Pero Arsuaga incluso ya comienza a ver un panorama para las firmas del sector turístico donde tampoco habrá apoyos financieros o fiscales.

"Parece ser que la estrategia del gobierno es dejar que las empresas se recuepren solas, sin embargo, nosotros como CNET estamos tratando de sensibilizar a gobernantes sobre la importancia del sector y la importancia de tener esos diferimientos en las obligaciones que se adquieren a través de los impuestos de IMSS, del Infonavit.

"Es una industria intensiva en capital con costos fijos que están ahí y no podemos quitar. Cada día quemamos caja. El tener alivios, estos diferimientos ayudarán a que las empresas puedan prolongar más y sortear esta crisis en caso de que no, habrá más empresas que no pasarán del segundo semestre", dijo.

Por: Everardo Martínez

