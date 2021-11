Finanzas Personales: Pagos chiquitos y semanales, en seguro de auto

Ya no hay pretexto para que tu auto no esté asegurado. Ya no es necesario un gran desembolso para contratarlo, ni rogarles a todos los santos no tener un accidente porque el coche no está protegido.

En los últimos años, han surgido opciones que hacen más accesible la contratación de un seguro; ahora se puede pagar por kilometraje, de manera mensual, o con desembolsos semanales.

Y es que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, el principal motivo por el que los mexicanos no contratan un seguro es porque consideran que son muy costosos.

El precio de un seguro para daños a terceros del auto más básico y económico existente puede ser desde mil 168 pesos hasta seis mil 693 pesos semanales o mensuales, en promedio.

Según la plataforma AhorraSeguros.com, los precios en este producto varían dependiendo de la aseguradora, el auto y el paquete contratado, además del lugar de residencia, si el coche se guarda en un estacionamiento o se queda en la calle, la edad del conductor, historial de manejo, así como el género.

Álvaro Madrigal, director de Mi Compa, comentó que otros factores que influyen para no contratar un seguro son el desconocimiento, así como la falta de una tarjeta de crédito.

De ahí que, dijo, para dar solución a la mayoría de los problemas a los que se enfrentan los mexicanos, especialmente los del segmento medio y bajo ingreso, para contratar el seguro automotriz, es que se creó la plataforma Mi Compa.

A través de esta plataforma se puede contratar un seguro desde 150 hasta 350 pesos al mes, mismos que pueden pagarse semanalmente, en efectivo, y en establecimientos como OXXO.

