Limitan la aplicación de vacuna

En Estados Unidos toman medidas más drásticas para aplicar las vacunas contra el COVID-19, ante las evidencias de que extranjeros están viajando a ese país a inocularse, incluidos mexicanos.

En el aviso del 21 de enero, firmado por el encargado de Salud del gobierno de Florida, Scott A. Rivkees, se expone que la aplicación de la vacuna se priorizará a las personas que demuestren ser residentes del estado y a los que atiendan a pacientes de la enfermedad.

El reporte se emitió luego de la molestia de ciudadanos estadounidenses, por la creciente percepción de la llegada de ciudadanos de diversos países sólo para vacunarse.

"Nosotros no estamos planeando sacar paquetes sobre este tipo de turismo, pues la vacuna no está a la venta y no hay ninguna garantía de que podamos ofrecer la inyección a los viajeros que van a ese país", dijo Eduardo Paniagua, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes a El Heraldo de México.

Sin embargo, la agencia de viajes de India, GEM, informó desde noviembre que se encontraba desarrollando viajes turísticos, pero advertía entonces que no estaban garantizando la vacuna.

El gobierno de Florida exponía previamente que los requisitos para recibir la vacuna sólo consistían en ser parte de la primera línea de trabajadores de Salud.

También era para los que tienen comorbilidades, como obesidad, diabetes o hipertensión, o bien las personas de más de 65 años de edad.

NUEVAS VISITAS

Medios de comunicación en EU alertaron a inicios de año sobre el turismo de salud.

Texas, California y Florida son los estados que más han visto este fenómeno.

