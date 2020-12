Sancionará IMSS a funcionarios que se “agandallen” con las vacunas de Covid

El director general del IMSS, Zoé Robledo, dijo que se sancionarán a todos aquellos trabajadores y funcionarios, que se salten las filas y de forma “gandalla” se vacunen contra el Coronavirus, pues en esta primera etapa la vacuna es para el personal que está en la primera línea de atención a enfermos.

“Debemos de garantizar que nadie se salte la fila, que no haya gandallas, que no haya influyentismo”, dijo el funcionario.

Robledo también anunció que se abrirá una línea de denuncia donde cualquier persona podrá informar actos de corrupción, pero en caso de difamación también se podrá proceder contra el denunciante.

El director del IMSS leyó un memorándum que se hará llegar a todos los trabajadores del organismo, en donde apela a la ética y la solidaridad del personal.

Es una invitación

Si alguien no logra contener ese sentido de egoísmo y no logra entender por qué estamos haciendo las cosas así, pues hay que explicarle, pero si insiste y peor aún lo logra, se va a investigar y se tendrán que tomar medidas. Ya he hablado con el sindicato y están en la misma posición, igual los delegados, dijo Robledo.

El cuidado de nuestro personal es la mejor forma de cuidar a nuestros derechohabientes. Por eso, el personal Covid que atienden la primera línea serán los primeros en vacunarse, hay que poner al frente a quienes estuvieron siempre al frente, añadió.

Ello porque diversos médicos han denunciado que trabajadores administrativos y directivos que no están en primera línea, se han aprovechado de la situación para vacunarse.

Robledo afirmó que el IMSS no tolerará conductas desleales y que será firme en vigilar que se cumplan las normas.

Por: Adrián Arias