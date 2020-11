Solidez del mercado financiero va a ser importante en la reactivación: Arturo Herrera

A pesar de la crisis económica y sanitaria, el mercado financiero cuenta con solidez que va a ser un elemento positivo para la reactivación de la economía, aseguró Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público.

“La actual es una crisis económica y sanitaria es importantísima, pero no es una crisis financiera, si ustedes lo piensan de todas las crisis importantes que ha tenido el país está es la primera vez que no va acompañada de una crisis Financiera y eso tiene que ver con lo que el país ha venido construyendo en los últimos 20 años”, destacó Herrera.

Por su parte, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial dijo que el mercado de valores es esencial para cualquier economía y juega un papel muy importante en la reactivación económica.

Durante su participación en la Convención Bursátil Digital AMIB 2020 “El mercado de valores en la post-pandemia", Herrera indicó que aún en un entorno de COVID-19, podemos entrar a una especie de círculo virtuoso en el momento en el que se empiecen a resolver algunas cuestiones, porque un número muy importante de empresas van a requerir financiamiento.

Herrera reconoció que el sector financiero en México es significativamente más pequeño cuando se compara con el resto de sus pares, por lo que, aseguró que desde la Secretaría de Hacienda están comprometidos en implementar herramientas para mejorar el mercado de valores y han mantenido un diálogo abierto con todos los actores en el sector, “un diálogo en el que me he involucrado personalmente”, aseveró.

“En México no hemos logrado convencer y aprovechar el potencial que nos puede dar el mercado de valores, comparado incluso con países de niveles de desarrollo económico más bajo. No hemos podido transmitir que el mercado no es sólo para grandes empresas, el mercado bursátil en el mundo es la fuente de financiamiento de muchísimas pequeñas y medianas empresas que aspiran a ser grandes y que les permitan tomar capital para lograrlo”, destacó Salazar Lomelín.

El representante de los empresarios indicó que hace falta modernizar la cultura empresarial mexicana que se pierde el miedo de probar nuevos caminos y que se transite de empresas familiares a grandes.

Por: Laura Quintero