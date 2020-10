Bartlett arremete contra Iberdrola por contratos abusivos

Manuel Bartlett, director general de la CFE, afirmó que Iberdrola ha abusado de los contratos leoninos derivados de la reforma energética y ha incumplido con los compromisos de entrega de electricidad en donde la empresa mexicana le ha pagado más de 10 mil millones de pesos.

Durante su comparecencia ante los diputados, Bartlett afirmó que Iberdrola y otras compañías no están cumpliendo con la cantidad de energía que deben entregar a la CFE, aunque piden que se les pague al cien por ciento.

"De Iberdrola van 10 mil millones de pesos que les pagamos y que no nos dan de electricidad", afirmó. Dijo que las empresas han optado por la práctica de entregar solo el 30 o el 40 por ciento de la energía pactada.

Por otro lado, Bartlett dijo que la empresa española exigía condiciones preferenciales para desarrollar su proyecto de energía eléctrica en Tuxpan, como acceso a gas a un precio establecido por ellos y aprovecharse de los servicios de los terrenos de la CFE.

“Creen que la CFE debe darle los servicios como ellos quieran y somos competidores y no tengo por qué subsidiar a los competidores. Ellos tienen contratos leoninos con la CFE, nos venden la electricidad con una doble tarifa tramposa y tienen sociedades de autoconsumo que son una violación a la ley, esa es Iberdrola”, asestó Bartlett.

Iberdrola canceló en junio una planta de energía por mil 200 millones de dólares, que buscaba crear 2 mil empleos directos en Tuxpan, Veracruz, por diferencias con la CFE.

“Amenazaron con que si no nos dan el gas al precio que queremos, no vamos a invertir, y hacen un escándalo en Veracruz de que se van a cancelar los empleos. No es cierto porque vamos a construir esa planta”, dijo.

4T al rescate de CFE

Por otro lado, Bartlett mencionó que el gobierno de la cuarta transformación emprendió el rescate de la CFE, pues la reforma energética estableció las condiciones para la extinción de la empresa.

“Gracias a las decisiones del presidente López Obrador, la CFE deja de ser una empresa condenada a la extinción que fue decretada por la reforma energética y se erige como la gran institución pública que fue concebida desde su creación”, afirmó Bartlett en el marco de su comparecencia ante diputados.

Además, el funcionario admitió que hasta el momento han fallecido 121 trabajadores de la CFE por Coronavirus, en donde el 69 por ciento de ellos eran personas que trabajaban de manera presencial en la compañía.

El director de la CFE también criticó a las empresas privadas por no implementar medidas en favor de los usuarios de electricidad durante la pandemia sanitaria de Coronavirus, mientras que la Comisión perdió 8 mil millones de pesos por evitar que 6.4 millones de usuarios transitaran a la tarifa de Alto Consumo (DAC), ante el alza en el consumo de luz por el confinamiento.

Finalmente, Batlett dijo que no está en contra de la inversión privada pues les ha ofrecido invertir en la repotenciación de las plantas de la CFE y en maquinaria.

“Pero ellos quieren propiedad. Así se planteó en el Congreso de Estados Unidos, el embajador que se apellida Pascual, les dijo que es la oportunidad para que nuestras empresas tengan el mercado eléctrico mexicano”.

Por: Adrián Arias

“Ese es el objetivo. Apoderarse del mercado eléctrico mexicano”, añadió.