Recomendaciones ante la situación de económica y financiera del país

En una encuesta realizada por el Banco de México a especialistas del sector privado se ajustó el pronostico del Producto Interno Bruto (PIB) para 2020 y se estimó que la caída será de 9.8 por ciento.

Este es el segundo ajuste consecutivo que realiza Banxico en 10 meses, en el cual se limitan el pesimismo sobre la expectativa media del PIB y quita la posibilidad de un desplome.

Al respecto, el director general de CiFondos, Manuel Somoza, agregó que el rebote de la economía se ve bastante lento, por lo que la recuperación no será rápida.

No vamos a tener una rápida recuperación sobre todo en México, yo creo que hay que separar dos cosas: la parte económica y la parte financiera. En la parte económica las noticias no son buenas, este año la economía se va a contraer entre el nueve y el 10 por ciento y lo que más me preocupa es que el rebote se ve bastante lento y moderado.

Sobre las cuestiones financieras, el analista dio algunos consejos que se han recomendado en la asesoría de inversiones que forma parte del grupo de empresas CI.

En la parte financiera creo que ha habido enormes oportunidades para los inversionistas mexicanos que nos han hecho caso, porque no necesariamente invierten en la economía mexicana. Cuando tu inviertes tu patrimonio, tienes muchas opciones y esas opciones son las que se tienen que utilizar en la pandemia.

El experto en el sector financiero dijo que principalmente hay que tener un objetivo claro, es decir, para que se van a ocupar esos ahorros y si será a corto, mediano o largo plazo.

Sugirió tener inversiones en peso y dólares, Aquellas que sean en moneda nacional, dijo, tendrán que ser de instrumentos líquidos emitidos por gobierno federal, tal es el caso de los bonos, los cuales dan oportunidad de rendimientos del 4 al 5 por ciento,

En tanto, aclaró que los bonos de empresas privadas no son recomendables ya que no dan liquidez y no se pueden vender.

Otro es la renta fija en dólares. Hay varios fondos para ello, en algunos los rendimientos son muy bajos, sin embargo, son los más seguros. Mientras que en otros, de bonos de empresas norteamericanas, se cotizan en la Bolsa de Nueva York pero no alcanzan a tener grado de inversión.

Finalmente, recomendó emplear un porcentaje moderado de inversiones de riesgo en la bolsa de Nueva York o en las europeas, pero descartó colocar el dinero en la Bolsa Mexicana de Valores, debido a la expectativa económica del país.

Por: Redacción Digital Heraldo Radio

