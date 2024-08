El próximo viernes comienza la preparación en pretemporada de los Philadelphia Eagles, quienes se medirán a los Baltimore Ravens, partido con el cual comenzarán a entrar en ritmo, ya que mucha falta les hará para esta temporada, ya que después de haber llegado al Super Bowl hace dos años y haber estado a punto de ganarlo, la temporada pasada los Philadelphia Eagles lucieron como un equipo completamente distinto, el cual arrancó muy bien, pero cerraron de manera desastrosa, perdiendo cinco de los últimos seis partidos que jugaron, lo que hizo que los Dallas Cowboys ganaran su División, y posteriormente fueron eliminados por los Tampa Bay Buccaneers en la ronda de Comodines.

Algo sucedió el año pasado que hizo que la ofensiva no carburara como lo había venido haciendo, por lo que este año estará estrenando Coordinador Ofensivo, siendo Kellen Moore el encargado de mandar las jugadas a la ofensiva.

Una jugada por la que brillaron a la ofensiva durante las últimas dos temporadas fue la famosa “Tush Push”, la cual usaban en situaciones en las que necesitaban avanzar una yarda o menos, misma que ejecutaban entregándole el balón directamente a su Quarterback Jalen Hurts, a quien la línea ofensiva empujaba del trasero para ayudarlo a mover las cadenas, pero para esta temporada es muy poco probable que veamos que repitan esta jugada con tanta frecuencia, ya que una parte fundamental para que la misma funcionara, dependía del Centro Jason Kelce, quien ahora se encuentra retirado de los emparrillados.

Jalen Hurts continuará siendo una amenaza dual al ataque, ya que por tierra ha superado las 600 yardas durante las últimas tres temporadas, siendo el año pasado en el que más anotaciones tuvo por esta vía con 15, aunque por aire ha seguido sin poder rebasar las 4,000 yardas, lo cual es algo en lo que Kellen Moore trabajará arduamente con él, así como reducir el número de intercepciones, ya que viene de sufrir quince, algo que nunca le había sucedido en una misma temporada.

A.J. Brown seguirá siendo su blanco favorito, ya que este gran receptor viene de recibir más de cien pases la temporada anterior, con los cuales superó las 1,400 yardas por segundo año consecutivo, aunque su producción en cuanto anotaciones bajó considerablemente, ya que solo pudo cruzar las diagonales en 7 ocasiones.

Devonta Smith es el otro receptor encargado de apoyar a Hurts, y durante las últimas dos temporadas hemos podido observar cómo ha ido madurando este jugador, quien ha hecho atrapadas cruciales en momentos clave, mismas que han mantenido viva a su ofensiva en diversos partidos.

Para complementar a este dúo de dinámicos receptores, habían decidido contratar al veterano Devante Parker, quien finalmente optó por retirarse, por lo que durante el Draft seleccionaron a los receptores novatos Ainias Smith y Johnny Wilson, quienes durante este verano pelearán por hacerse de un lugar en la planilla final del equipo, junto con los otros receptores Parris Campbell, John Ross y Austin Watkins Jr.

El ataque por tierra de los Eagles no era para nada extraordinario, aunque tampoco era malo, pero decidieron mejorarlo de tremenda manera trayendo al corredor Saquon Barkley, quien siempre había jugado con los New York Giants durante su carrera. Barkley es uno de los corredores más talentosos y versátiles de la liga, por lo que su aportación al equipo será fundamental para que puedan tener una ofensiva más balanceada, y así no depender tanto de las piernas de su Quarterback Hurts, aunque un problema que ha venido arrastrando este gran corredor durante toda su carrera han sido las lesiones, las cuales lo han hecho perderse muchos partidos, pero mientras Barkley se encuentre sano, la ofensiva del equipo de Philadelphia tiene el potencial para ser una de las mejores y más explosivas de la Conferencia Nacional.

El año pasado el punto más flaco del equipo fue la defensiva secundaria, la cual fue la que más anotaciones por aire permitió de toda la liga, además de que también permitieron infinidad de yardas, motivo por el cual la prioridad del equipo fue traer a los refuerzos necesarios para revertir tal situación este año, lo que derivó en la contratación del esquinero C.J. Gardner-Johnson, quien jugó con los Detroit Lions el año pasado, y los novatos Quinyon Mitchell y Cooper DeJean, a quienes seleccionaron con sus primeras dos rondas del Draft. Mitchell cuenta con el potencial para convertirse en un jugador estrella de inmediato, mientras que DeJean jugará un rol muy importante dentro de la defensiva, ya que no solamente se puede desempeñar como esquinero, sino que también puede jugar la posición de safety, lo cual es algo muy valioso ya que podrán tener una mejor rotación en la defensiva secundaria.

Otras incorporaciones de importancia son las de los linieros Devin White y Zack Baun, quienes llegaron a fortalecer la línea defensiva.

El equipo de Philadelphia hizo las contrataciones necesarias para volver a contar con una defensiva sólida esta temporada, y es que hay que recordar que su gran defensiva fue la que los llevó al Super Bowl hace un par de años, por lo que habrá que esperar a ver cómo se adaptan estos nuevos jugadores al esquema táctico del equipo.

Este año se espera que la ofensiva evolucione en su forma de juego al contar con un Coordinador Ofensivo nuevo, además de que la contratación de Saquon Barkley podría llegar a tener la misma importancia que en su momento tuvo Christian McCaffrey cuando llegó la ofensiva de los San Francisco 49ers, ya que son corredores tan desequilibrantes que en cualquier momento pueden inclinar la balanza a favor de sus equipos.

