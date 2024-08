Naomi Somellera, la sirena mexicana que buscará el oro en los Juegos Paralímpicos

Los Juegos Paralímpicos están cada vez más cerca de vivir sus primeros días de actividad al más alto nivel en el deporte adaptado. Antes de vivir la ceremonia de inauguración y de las primas competencias, es momento de hablar de una atleta mexicana que se perfila como esperanza de medalla para México. Con 25 años, Naomi Somellera se perfila para buscar el oro en natación, pero antes de comenzar su participación toca hablar un poco de su camino para llegar a París 2024 y su pasado.

La sirena mexicana se va a presentar en sus segundos Juegos Paralímpicos, pero lo hará con la consigna de buscar la medalla de oro. Previo a comenzar la actividad en los juegos de verano para deporte adaptado, llegó el momento de conocer un poco de la historia de la atleta mexicana que tantas alegrías le ha dado a este país. Naomi contó para El Heraldo de México su historia y todas las dificultades que tuvo para conseguir su pase para París 2024.

Naomi Somellera está lista para representar a México en París 2024 (Cortesía de Naomi)

¿Quién es Naomi Somellera, la nadadora mexicana que buscará oro en París 2024?

Nacida el 4 de septiembre de 1998 en Tabasco, Naomi Somellera le dio una alegría enorme a su familia, misma que con el paso de los años terminaría siendo para todo un país, ya que desde 2015 ha representado a México a nivel internacional en el deporte adaptado. Somellera comenzó a nadar con tan solo tres años. Ahora, con 25 años está en la búsqueda de una medalla paraolímpica en natación. Naomi le contó como fue su proceso para conseguir su pase a París 2024.

No fue sencillo conseguir el pase a los Juegos Paralímpicos

Naomi llegó a la final de los 200 metros combinados individual, por lo que se quedaría con las ganas de quedarse con una medalla. Desde que terminó Tokio 2020, la nacida en Tabasco tenía claro que quería estar en París 2024 y que buscaría poner el nombre de México por todo lo alto. Los siguientes tres años, después de los juegos de verano en tierras niponas, no fueron sencillos, pero Naomi tenía claro que nada era imposible. Con la ayuda de su entrenador y mucho esfuerzo fue que lograron conseguir el pase a los juegos de verano 2024.

"La verdad yo creo que ha sido un momento difícil, obviamente no es fácil. Desde que terminaron los pasados Juegos Paralímpicos, los de Tokio 2021, yo me puse la meta de querer llegar a otros Juegos Paralímpicos. La verdad es que el camino ha sido difícil, pero nada es imposible", contó Naomi a El Heraldo de México.

La sirena mexicana reconoce que su entrenador es fundamental en su carrera deportiva (Cortesía de Naomi)

Somellera tiene claro que su entrenador es una pieza fundamental para que pueda estar cerca de vivir sus segundos Juegos Paralímpicos José Peláez, pero también tiene claro que el estar cerca del psicólogo deportivo y de su otro terapeuta es lo que ha hecho que pueda sobreponerse a cualquier adversidad en estos tres años y que ahora terminar su preparación en España de cara a París 2024. Peláez ha sido el encargado de generar los sueños paralímpicos, pero también como su segundo padre.

"Sí, este desde que yo empecé en el deporte paralímpico, él siempre, pues ha sido el que ha estado ahí forjando estos sueños que queremos alcanzar, y la verdad es que siempre bueno, él lo considero como un segundo padre, entonces el poder tener esa comunicación con él es muy importante", dijo Somellera.

La tabasqueña tiene claro que José es pieza fundamental en su éxito en las competencias, pero también tiene que ver el trabajo de todo el equipo que tiene detrás, por lo que asegura que siempre se ha trabajo desde el respeto y de una manera sana con su entrenador y el resto del equipo. Somellera se mostró muy agradecida con todos, ya que asegura que son grandes entrenadores.

Somellera confía en el trabajo de su entrenador y los psicólogos (Cortesía de Naomi)

Los inicios de Naomi

Con tres años, los papás de Naomi decidieron meter a su hija a natación, por recomendación médica. El paso de los años y los buenos resultados hicieron que la joven de 25 años se diera cuenta que le gustaba la natación, pero no veía cómo podría ganar una competencia. Naomi tiene hipocondroplasia con espina dorsal, lo que no le permitió desarrollarse igual que el resto de sus compañeros. Fue gracias a una persona que le recomendó competir en deporte adaptado que se dio cuenta de su gran capacidad dentro del agua.

"Yo competí muchos años a nivel estatal con las deportistas convencionales, hasta que llegó una persona que me dijo que podía ingresar al deporte paralímpico. Fue entonces que al llegar a una competencia, ya en el deporte paralímpico, que había personas con la misma discapacidad que yo y que podía participar ahí", confesó Naomi.

Naomi tiene 12 años representando a México (Cortesía de Naomi)

La nadadora explicó que tiene 12 años compitiendo en el deporte adaptado, pero lo que estaba con contar le llevó a sonreír durante toda la entrevista. Era momento de recordar sus inicios en competencias internacionales y todas las medallas que ha obtenido desde que porta la bandera mexicana en su traje de baño.

Sus primeras medallas a nivel internacional

Con tan solo tres años dentro del deporte adaptado, Naomi estaba lista para su primer torneo internacional. Toronto 2015 sería el escenario donde debutaría, pero también donde traería a casa un bronce y una plata. Todo pintaba que iba a acudir a Río 2016, pero la subieron de categoría y no logró conseguir el pase. Para fortuna del deporte mexicano, Somellera no se dejó vencer después del duro golpe anímico que fue el quedar fuera de Río.

"Como que me pegó (que me subieran de categoría), pero dije ¡no! Nada me va a vencer. Voy a tratar de dar lo mejor y me quedé a un segundo de clasificar. Entonces dije: 'no, aquí no se acaba estoy. Todavía vienen muchas cosas por delante'. Seguí entrenando muy muy fuerte para que en los próximos juegos si tuviera la clasificación", confesó.

Lima 2019, una historia digna de contar

La nadadora tiene claro que la vida está llena de retos y momentos para recordar, pero lo que vivió en Lima 2019 es una historia que ni el mejor director de Hollywood pudo dirigir. Naomi llegó a los juegos Parapanamericanos sin expectativas altas. Su idea era hacer lo mejor posible y salir con la cara en alto. Un tema de salud no le había permitido entrenar de la mejor manera posible, por lo que no se encontraba al cien física y mentalmente.

"La mejor experiencia, bueno, una de las mejores experiencias que he tenido a lo largo de mi vida", respondió Naomi cuando se le preguntó por lo primero que llega a la cabeza cuando le dicen Lima 2019.

Naomi llegaría sin expectativas a Lima 2019 (Cortesía de Naomi)

Somellera dejó claro que ha tenido muchos procesos complicados para clasificar a competencias internacionales, pero el de Lima si es un punto y aparte. La joven de 25 años relató que meses antes de buscar su pase a los Juegos Parapanamericanos vivió un proceso complicado de salud, mismo que ni los doctores supieron qué tenía, ni que fue lo que lo había provocado. Para su fortuna, logró llegar a la competencia, pero no como esperaba en la parte física.

"Faltaban dos semanas para irme a esa competencia. El pronóstico que yo llevaba no era una Q2 o medalla de bronce, en el mejor de los casos. Estando allá me dije: 'no haber, me voy a poner las pilas y dar el cien por ciento. Voy a dar lo mejor de mi, no importa que no venga al cien", contó mientras se le comenzaba a iluminar el rostro.

Pasa a la primera competencia y gana oro, se sigue a la segunda y vuelve a sorprender a todos. Naomi comenzaba a recordar cada una de las competencias y como iba cosechando puras medallas de oro. Mientras relataba creía la sonrisa y con ella el que se le quebrara la voz y se le pusieran los ojos cristalinos. Unos juegos que pocos pueden relatar.

"Veo que cae la primera medalla, era de oro. Entonces (la presea) me dio confianza. Al segundo día, creo que tuve dos pruebas y las dos fueron medalla de oro. En la tercera fue otra de oro. Ya iban cuatro. Otra competencia y otra de oro. Fueron seis medallas en total, las seis de oro. No me lo esperaba la verdad, fue algo muy impresionante para mí", contó.

Somellera terminó Lima 2019 con seis medallas de oro (Cortesía de Naomi)

Representar a México

Desde el 2015, Naomi se ha encargado de poner el nombre de México en todo lo alto, para prueba la historia de Lima 2019. Gracias a sus casi 10 años portando la bandera del país en el pecho, se le cuestionó sobre lo que significa para ella poder representar a la nación. Somellera tiene claro que es una sensación muy grande.

"El representar a México si es una sensación muy grande. Cuando escuchas el himno nacional se me enchina mucho la piel. Entonces el poder representar a mi país es algo que llevaré con mucho orgullo", expresó la sirena mexicana.

La tabasqueña se siente orgullosa de representara México (Cortesía de Naomi)

París 2024 y qué sigue después

Naomi tiene claro que no quiere correr y aventurarse a decir que quiere ganar medalla en los Juegos Paralímpicos. Lo que tiene claro es que quiere disfrutar cada momento, ya que no es fácil poder estar presente en el evento más importante a nivel deportivo del mundo. Lo que sí tiene claro es que quiere hacer después de esta justa veraniega.

"Después de París toca regresar a la universidad. Estoy muy agradecida con la Universidad Anahuac por permitirme estar aquí y poder combinar lo deportivo con los académico. Entonces, regresar a ponerme las pilas. (...) todavía tengo una competencia más en noviembre en Guadalajara, o eso parece", dijo.

Naomi espera poder llegar a Los Ángeles 2026 (Cortesía de Naomi)

Sobre la posibilidad de verla en Los Ángeles, Somellera dejó claro que todavía intentará llegar a esa justa veraniega. Quiere seguir con su preparación y espera que su cuerpo le ayude para poder disfrutar de sus terceros Juegos Paralímpicos. La nadadora llegaría con 29 años a dicha justa.