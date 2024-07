Liga MX: Así quedaron los partidos de la jornada 3, ¿cuándo se jugará la jornada 4?

La Liga MX sigue su curso en este inicio de torneo y con ello el comenzar a conocer a los que serán los protagonistas y favoritos para el torneo Apertura 2024. Ahora, después de la tercera jornada es momento de recordar cuáles fueron los resultados de todos los partidos, cómo queda la tabla general con tres fechas jugadas y cuándo se va jugar la jornada 4 de la Primera División Mexicana.

Entre las conclusiones que se pueden sacar con tres jornadas disputadas se encuentra que Cruz Azul está a otro nivel. En 270 minutos la 'Máquina' no ha recibido gol y se coloca como la mejor ofensiva del torneo. Caso contrario, el Querétaro que no conoce lo que es sumar puntos en lo que va del torneo.

Sigue leyendo:

Árbitro se burla de El Chicharito y todo queda grabado en video: “ya no lo respetan” | FOTO

Carlos Salcedo publica mensaje tras recibir citatorio para declarar por el asesinato de su hermana Paola

El América perdió en su visita al Volcán (X: clubamerica)

¿Cómo quedaron los partidos de la jornada 3 de la Liga MX?

La actividad en la Liga MX de media semana ya terminó y con ella algunas buenas noticias para algunos clubes que confirman haber comenzado en gran forma el torneo y otras noticias no tan buenas para otros clubes. Lo mejor será recordar cómo quedaron los partidos de esta fecha tres en el balompié mexicano.

Pachuca 2-0 Atlético San Luis

Querétaro 0-2 Guadalajara

Atlas 1-0 Santos Laguna

Puebla 2-2 León

Cruz Azul 3-0 Tijuana

Necaxa 0-1 Monterrey

Juárez 1-2 Pumas

Tigres 1-0 América

Toluca 3-0 Mazatlán

Los resultados de la jornada 3 de la Liga MX (Google)

Después de disfrutar de todos los partidos de la tercera jornada de la Primera División del Fútbol Mexicano, la tabla general tuvo algunas modificaciones, ya que algunos clubes perdieron posiciones por no obtener los resultados deseados. Lo mejor será presentar cómo queda la tabla previo a disputarse la fecha cuatro.

¿Cómo quedó la tabla general de la Liga MX?

Cruz Azul parte como líder en solitario al ser el único que ha ganado los tres cotejos disputados hasta el momento. Pumas le acompaña en la segunda posición con siete puntos, pero le siguen de cerca Toluca y Tigres que cuentan con la misma cantidad de unidades, pero con menor diferencia de goles. El top 5 lo integra Tijuana que tiene seis puntos.

Los equipos que cuentan con posibilidades de liguilla son:

Cruz Azul con 9 puntos

Pumas con 7 puntos

Toluca con 7 puntos

Tigres con 7 puntos

Tijuana con 6 puntos

Monterrey con 6 puntos

Atlas con 5 puntos

Pachuca con 4 puntos

Chivas con 4 puntos

San Luis con 4 puntos

La tabla general después de tres jornadas de la Liga MX (Google)

Los partidos para la jornada 4 de la Liga MX

La actividad está programada para comenzar el próximo viernes con dos partidos. Atlético San Luis vs Tijuana y Puebla vs Atlas. La actividad seguirá para el sábado con cinco partidos donde destaca el Cruz Azul vs Toluca. Para el cierre de jornada está el Pumas vs Pachuca. Mejor vamos a conocer los horarios y fechas de cada uno de los partidos.

San Luis vs Tijuana el 19 de julio a las 19:00

Puebla vs Atlas el 19 de julio a las 21:05

Guadalajara vs Mazatlán el 20 de julio a las 17:05

Santos vs Tigres el 20 de julio a las 19:00

Monterrey vs Querétaro el 20 de julio a las 19:00

Cruz Azul vs Toluca el 20 de julio a las 21:05

Juárez vs América el 20 de julio a las 21:10

Pumas vs Pachuca el 21 de julio a las 17:05

León vs Necaxa el 21 de julio a las 19:05

Ahora que sabes los días y el horario de los partidos de este fin de semana, recuerda anotar en la agenda la cita con el televisor o buscar de última hora los boletos para disfrutar del partido de tu club. Se tiene que mencionar que la actividad en la Liga MX seguirá con jornada a mitad de semana, por lo que el fútbol no parará durante la semana.