¿Cómo le fue a Monterrey en la última final que cerró como local en el Estadio BBVA?

Monterrey saltará al terreno de juego este domingo en el 'Gigante de Acero' con la misión de hacer valer la localía y consagrarse como campeón del Torneo Apertura 2024. Enfrente tendrá a unas Águilas del América que buscarán evitar a toda cosa que eso suceda para poder consagrarse como el primer club mexicano en obtener el Tricampeonato en el balompié nacional. Además de la parte de deportiva, los Rayados tienen una supuesta maldición que podría impedirles levantar el trofeo la noche de este 15 de diciembre.

Desde que se inauguró el 'Gigante de Acero', en el ya lejano 2015, Rayados no ha podido levantar un título de la Liga Mx en casa. Esto quiere decir que en los últimos años si ha ganado un título, pero no cuando cierra como local, al menos no en la Primera División del Futbol Mexicano. Por ese motivo es momento de recordar cómo le fue en la última final que cerró como local.

Después de ver al Estadio BBVA abrir sus puertas, Rayados ha disputado dos finales de vuelta como local. La primera de ellas fue en el 2016 contra Pachuca y la segunda de ellas en el 2017. Contra los Tuzos perdieron y de una forma fea, ya que el equipo de Hidalgo pasó a la historia al ser el primer club del balompié azteca en consagrarse como campeones en la casa de Monterrey. Mejor vamos a recordar la final del 2017.

América y Monterrey definirán al campeón en el Estadio BBVA (X: ligabbvamx)

¿Cómo le fue a Rayados en la última final que cerraron como locales?

En el invierno del 2017, Monterrey llegaba a una final para enfrentarse a su acérrimo rival, los Tigres. Los Rayados se presentaban como los líderes del torneo, por lo que cerrarían en casa, pero los de la UANL llegaban como segundos en la general para evitar que se hicieran con el título. La final de vuelta se jugó el 10 de diciembre en el Estadio BBVA, es decir, cinco días antes de la que se jugará en este domingo para definir al campeón del Apertura 2024.

En la Ida, en el Volcán, Rayados y Tigres igualaron en el marcador 1-1, por lo que la vuelta sería el escenario donde los dos equipos tendrían que dejar todo en la cancha para hacerse con el título del Apertura 2017. Después de 90 minutos, el marcador en el 'Gigante de Acero' terminó 1-2 en favor de los felinos que se quedaron con la estrella en el escudo. Los de la 'Pandilla' tuvieron que mantener la agonía de poder levantar el título de la Liga Mx en casa.

Ahora, ante el América, los regios están ante la posibilidad de terminar con esa 'maldición' y consagrarse como campeones de la Liga Mx en su casa. Se tiene que recordar que el partido está programado para disputarse a las 19:00, tiempo de la Ciudad de México, por lo que ya se tiene una cita con el televisor para ver si Rayados rompe la maldición o si los de Coapa pasan a la historia al convertirse en los primeros Tricampeones del Futbol Mexicano.

