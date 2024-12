La supuesta maldición del Estadio BBVA que haría que América sea tricampeón

La final de vuelta entre América y Monterrey está a nada de jugarse y, con motivo de uno de los partidos más importantes de la Liga MX, te dejamos la que sería una de las razones por las que el Monterrey no podría ganar en su casa y es por un exjugador del América.

Fue en 2016 cuando en una de las más emocionantes semifinales de la Liga MX se vivió un América vs Monterrey, uno de los encuentros más importantes de ese torneo, pues el América buscaba ser ese equipo puntual que ya había ganado en 2014 su último título de la mano de Antonio Mohamed tras derrotar a Tigres.

El club buscaba su 13va estrella, y unos Rayados de Monterrey muy competitivos y con hoy leyendas como Rogelio Funes Mori y Dorlan Pabón consiguieron arrebatarle la eliminatoria al club de Coapa, algo que no le gustó mucho a la afición americanista de entonces.

Y es que aunque el América estaba viviendo su famoso centenario, es cierto que el club no pudo tener uno de los festejos más recordados, pues en comparación con Chivas, el equipo no pudo salir campeón en la celebración de sus primeros 100 años de existencia.

¿Cuál es la maldición del Estadio de Monterrey?

El Estadio BBVA, o más conocido como el "Gigante de Acero", fue testigo de una de las eliminatorias más importantes de ese año, pues Monterrey eliminó al América con polémica, algo que fue muy criticado en redes sociales y que además hizo rabiar a la afición que visitó el norte del país.

Pues el árbitro marcó un penal inexistente por una supuesta mano de Miguel Samudio, un lateral izquierdo paraguayo que tenía mucha velocidad y ataque, pero muy poca defensa, aun así era muy reconocido por la afición americanista.

Entonces todavía no existía el VAR, por lo que no hubo posibilidad de revocar la decisión, por lo que Miguel Samudio decidió ponerse en el punto penal y rezar para que no entrara el penal, pues de hacerlo, el América quedaría eliminado de la Liguilla 2016.

Al final el penal sería anotado, pero comenzaría una de las casualidades más importantes del futbol mexicano, por lo que el equipo de Rayados no podría ganar un partido en la cancha de su ciudad, algo que se vería marcado hasta el día de hoy, por lo que podría ser la razón por la que el América saldrá campeón.

