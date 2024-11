Lo Bueno y lo Malo de la NFL de la Semana 11

Ayer por la noche concluyó la semana doce de la NFL con un partido en el que los aficionados de los Dallas Cowboys no llenaron el AT&T Stadium por primera vez en muchos años, manifestando así su molestia por el mal paso del equipo.

Jerry Jones, además de ser el dueño del equipo de los Vaqueros, es un empresario muy exitoso, por lo que debe de estar muy preocupado con lo que está pasando con su equipo, ya que actualmente continúa siendo la franquicia deportiva más valiosa en el mundo, pero si no corrigen el rumbo a partir del próximo año, esto podría cambiar, y él sabe que no puede permitir que su franquicia se devalúe. A pesar de estar a punto de cumplir 30 años desde la última vez en que ganaron un Super Bowl, los aficionados de los Cowboys han sido de los más fieles de la liga, apoyando incondicionalmente a su equipo, pero últimamente Jerry Jones está poniendo a prueba la paciencia de sus aficionados, lo cual es algo sumamente arriesgado.

A continuación, les tenemos el análisis de la información más relevante de lo acontecido en los emparrillados el fin de semana:

Lo Bueno

Los Buffalo Bills lograron quitarle el invicto a los Kansas City Chiefs, quienes no perdían desde el 25 de diciembre del año pasado.

Josh Allen tuvo un gran encuentro, en el cual selló la victoria con una escapada de anotación de 26 yardas.

Finalmente se terminó la suerte para Patrick Mahomes y compañía, quienes tienen que mejorar en muchos aspectos, sobre todo al ataque, donde siguen sin ser tan explosivos como en años anteriores, mientras que los Bills buscarán terminar como el mejor equipo de la Conferencia Americana y así poder amarrar una semana de descanso en postemporada.

Los Lions una vez más no tuvieron piedad de su adversario (52-6), demostrando su poderío ofensivo, con lo que llegaron a 9 victorias y 1 sola derrota, además de que están promediando 33 puntos por encuentro, lo que los coloca como el mejor ataque de la NFL.

El equipo de Dan Campbell se ha convertido en el rival a vencer dentro de la Conferencia Nacional, y no se ve quién pueda derrotarlos, aunque su defensiva acaba de sufrir otra baja muy sensible, ya que su liniero Alex Anzalone se fracturó el antebrazo y estará fuera de 6 a 8 semanas. Esta lesión, sumada a la baja de Aidan Hutchinson, podrían repercutir seriamente en el desempeño de la defensiva cuando se enfrenten a rivales con buenos Quarterbacks.

Atrás han quedado los días en los que Los Angeles Chargers dejaban escapar el resultado en los minutos finales, y es que Jim Harbaugh ha venido a revitalizar una franquicia que carecía de un líder.

Justin Herbert está jugando a un gran nivel, y ha logrado hacer una excelente mancuerna con el novato Ladd McConkey, quien atrapa todo lo que viene hacia él.

Los Chargers son toda una realidad, y tanto su defensiva como su ofensiva, puede darle un buen susto a cualquiera.

Los Angeles Chargers dejaban escapar el resultado en los minutos finales Créditos: Especial

Cada vez se aprieta más la carrera para novato ofensivo del año, y es que Bo Nix cada semana ha ido mostrando grandes mejorías en su juego, mientras que Jayden Daniels últimamente ha venido a la baja, sobre todo si comparamos sus estadísticas de ahorita con las de la primera mitad de la temporada.

Aún sabemos quién de los dos terminará por quedarse con tan prestigiosa distinción terminando la temporada regular, pero de lo que sí podemos estar seguros es de que el futuro de los Washington Commanders, así como el de los Denver Broncos, se encuentra en excelentes manos.

La era de Daniels Jones como Quarterback titular de los New York Giants finalmente ha llegado a su fin, después de casi seis años en los que no lograron conseguir nada con él.

Tommy DeVito será su reemplazo a partir del próximo fin de semana, mientras que Brian Daboll comienza a analizar los prospectos de jóvenes mariscales de campo para la próxima temporada, ya que, al paso que va su equipo, podrían terminar por obtener la primera selección global del Draft 2025.

Chris Boswell, pateador de los Pittsburgh Steelers, se cubrió de gloria el fin de semana al haber anotado los 18 puntos con los que pudieron derrotar a los Baltimore Ravens.

Pero este resultado no hubiera sido posible sin el excelente trabajo realizado por la cortina de acero de Pittsburgh, la cual limitó la producción de Lamar Jackson y Derrick Henry, quienes llegaban a ese encuentro como los líderes anotadores de la liga en sus respectivas posiciones.

El panorama dentro de la División Norte de la Conferencia Americana cada vez luce más apretado, por lo que los Ravens no pueden aflojar el paso, o sus acérrimos rivales de Pittsburgh se les despegarán en el liderato.

LO MALO

Para los San Francisco 49ers las malas noticias no dejan de llegar, ya que no solamente se encuentran en el último lugar de su División, si no que podrían perder a su defensivo estrella Nick Bosa durante las próximas semanas, lo cual terminaría por hundir sus aspiraciones de clasificar a la postemporada, en lo que ha sido una campaña por demás decepcionante para los dirigidos por Kyle Shanahan.

Los Chicago Bears estuvieron a unos segundos de quitarse la paternidad que han ejercido los Green Bay Packers sobre ellos, pero un gol de campo fallido de Cairo Santos amplió la racha a once victorias consecutivas de los Packers sobre ellos.

Con este resultado el equipo de Jordan Love continúa metido de lleno en la pelea por conseguir un lugar en los Playoffs, mientras que los Bears siguen sumidos en el último lugar de su División.

A pesar de contar con Joe Burrow, quien nuevamente lanzó para más de 350 yardas y 3 pases de anotación, los Bengals prácticamente se despidieron cualquier posibilidad de pasar a postemporada, después de haber perdido de forma dramática ante los Chargers, lo cual ha sido una constante para ellos este año, ya que su defensiva no sabe cerrar los juegos y continúan desperdiciando los mejores años de uno de los mejores Quarterbacks de la NFL, lo cual es una pena.

Los New York Jets son oficialmente la decepción del año, y no solamente Aaron Rodgers es el culpable de esto, también los son los directivos y entrenadores, quienes pensaron que a punta de billetes iban a poder armar un equipo contendiente en muy poco tiempo, lo cual nunca sucede en la NFL y dicha situación acaba de cobrarle factura a su Gerente General Joe Douglas, quien acaba de ser despedido. Bajo el mando de Douglas los Jets consiguieron solamente 30 victorias y 64 derrotas, desde el año 2019. El fin de semana la defensiva permitió que Anthony Richardson les anotara en cuatro ocasiones, dos por aire y las otras por la vía terrestre, lo cual es algo inadmisible para una defensiva que se decía ser de élite. Las últimas semanas Richardson había estado en la banca de los Indianapolis Colts debido a su mal desempeño, pero los Jets se encargaron de hacerlo lucir como Michael Vick en sus mejores años.

Ya van dos semanas consecutivas en las que Kirk Cousins no ha sido capaz de lanzar ningún pase de anotación, lo cual ha generado mucha presión dentro del vestidor de los Atlanta Falcons, quienes el domingo lo relevaron por el novato Michael Penix faltando nueve minutos para que concluyera el partido. Cousins prácticamente tiene garantizada la titularidad por lo que resta de la campaña, pero si no logra llevar a su equipo a los Playoffs, podríamos ver un cambio a la ofensiva más rápido de lo esperado, el cual podría incluso darse desde el próximo año, sin importar el contrato millonario que Cousins tiene firmado con ellos.

Justin Tucker, quien posiblemente ha sido el mejor pateador de todos los tiempos en la liga, está teniendo un año de pesadilla, ya que nunca antes había fallado 6 goles de campo en una misma temporada, y eso que lleva 13 años jugando, y lamentablemente, esos errores les están costado muy valiosos puntos a los Baltimore Ravens. John Harbaugh acaba de darle su voto de confianza a este histórico pateador, diciendo que no le traerán competencia, pero sí le hizo un llamado esperando que pueda regresar al nivel que le hemos conocido. ¿Será acaso que la edad finalmente está alcanzando a Tucker, quien tiene 34 años, o solamente estará pasando por una mala racha? Lo que sí sabemos es que los Ravens lo necesitarán concentrado al máximo para cuando se encuentren en postemporada, ya que ahí se cerrarán demasiado los partidos, los cuales no puedes dejar ir ni un solo punto, como fue el caso con los Pittsburgh Steelers el domingo.

Los Cowboys consumaron su séptima derrota del año, quinta de forma consecutiva, y ni siquiera así han querido darle la oportunidad a Trey Lance de ser su Quarterback titular, lo cual nos dice mucho de este joven jugador, de quien se esperaban grandes cosas apenas hace un par de años, cuando los Niners lo reclutaron con la tercera selección global del Draft. El ataque terrestre de los Cowboys sigue siendo inexistente, con o sin Rico Dowdle, y lo mejor que podría pasarles es que ya se acabe la temporada, porque actualmente se han vuelto el hazme reír de la liga.

Por: Diego Carreño

@diegocarrenoff

