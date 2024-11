Dallas Cowboys pierde contra los Houston Texans ¿Qué piensa hacer Jerry Jones al respecto?

Al final de la semana 11 de la temporada 2024 de la NFL, los protagonistas del Monday Night Football fueron los Houston Texans y los Dallas Cowboys, pero estos últimos, a pesar de tener la ventaja de jugar en casa, vieron otra derrota más en este año, pues el marcador final del partido fue de 34-10.

El encuentro celebrado en el AT&T Stadium evidenció la crisis que atraviesa el equipo de Dallas y consolidó aún más el ascenso de los Texans en la temporada. La gran figura de la noche fue el corredor Joe Mixon, quien se encargó de anotar tres touchdowns y acumuló 20 acarreos, guiando a los Texans hacia una victoria aplastante. Mixon, quien llegó a Houston en 2024 tras ser una pieza clave para los Cincinnati Bengals entre 2017 y 2023, demostró por qué es uno de los jugadores más valiosos del equipo.

Su desempeño en el campo no solo destacó por su capacidad para encontrar la zona de anotación, sino también por su capacidad de mover las cadenas y mantener la ofensiva de los Texans en marcha. en tanto, el quarterback CJ Stroud también tuvo una destacada actuación, completando 23 de 30 pases para un total de 257 yardas. Su conexión con Mixon fue clave, pero además se mostró certero en momentos críticos, empujando al equipo a una victoria contundente en el que se considera uno de los partidos más importantes de la temporada para Houston.

Con este resultado, los Texans consolidaron su liderato en la División Sur de la Conferencia Americana (AFC), con un récord de 7-4, alejándose de sus perseguidores más cercanos, los Indianapolis Colts (5-6). Por el lado de los Cowboys, la situación es cada vez más preocupante. Este revés ante su rival texano representó la séptima derrota consecutiva para Dallas, que, tras un comienzo prometedor, ahora se encuentra a la deriva con apenas tres victorias en 10 partidos.

¿Qué planes tiene Jerry Jones para los Dallas Cowboys?

La caída ante Houston marca la quinta derrota consecutiva para el equipo de Jerry Jones, que ya había perdido en las semanas previas ante equipos como Detroit Lions, San Francisco 49ers, Atlanta Falcons y Philadelphia Eagles. Uno de los factores clave en el desplome de los Cowboys ha sido la baja de su quarterback titular, Dak Prescott, quien fue operado del tendón de la corva y no volverá a jugar esta temporada.

A pesar de la crisis, el dueño de los Cowboys, Jerry Jones, sigue buscando soluciones, y una de sus ideas más recientes ha generado sorpresa. Jones ha hablado públicamente sobre la posibilidad de que Jason Witten, exala cerrada y leyenda de los Cowboys, pueda convertirse en el próximo entrenador en jefe del equipo. Witten, quien jugó 16 temporadas con Dallas y es considerado uno de los mejores tight ends de la historia, ha sido elogiado por Jones debido a su comprensión del juego y su ética de trabajo. Aunque su carrera como entrenador es incierta, la idea de Jones ha levantado algunas cejas en la liga.

“Sí. Sin dudarlo, sí. Tienen algo que no puedes inventar, me recuerda mucho a nuestro otro ala cerrada, él es head coach en Detroit en este momento”, resaltó para medios estadounidenses. Sin emabrgo, posterior a la derrota de Dallas ante los Texans, Jones enfatizó que de momento, no hará ningún cambio en el equipo: “Cambié de entrenador con Chan Gailey y siempre me arrepiento y cambié durante la temporada, y lo siento por eso y esa es la música que estoy escuchando”.

