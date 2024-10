Gran Premio de México 2024: ¿Cuánto cuesta una torta de milanesa en el Autódromo Hermanos Rodríguez?

El precio de la comida en el Gran Premio de México 2024 se convirtió en tema de conversación luego de que se volviera viral en redes una fotografía que muestra en cuanto se están vendiendo algunos de los alimentos dentro del evento de la Fórmula 1, y no es para menos pues como se puede apreciar en la imagen el costo de las tortas de milanesa, cochinita y barbacoa de res acompañadas de papas fritas es de $290 pesos, mientras que el valor para otros snacks como los esquites y una galleta con chispas de chocolate es de $130 y $80 pesos respectivamente.

El elevado costo causó revuelo en un post de "X" siendo motivo de discusión entre los cibernautas y dividiendo la opinión pública, pues mientras hubo quienes se quejaron diciendo que se trataba de un "robo" y un "abuso", también hubieron otros usuarios que comentaron que era algo razonable debido a que la renta de un espacio en el Autódromo Hermanos Rodríguez para un evento de tal magnitud no era para nada barata.

De igual forma algunas personas comentaron que a final de cuentas cada quien es libre de hacer lo que quiera con su dinero, por lo que no era necesario generar polémica con dicho tema. Sin embargo, no faltaron los comentarios clasistas en donde llamaron pobres a aquellos que no estaban de acuerdo con los precios.

Cibernautas compartieron los precios de otros productos en el Gran Premio de México 2024

Pero la controversia no termino ahí, pues en los comentarios de la misma publicación algunos usuarios compartieron fotografías que mostraban los precios de otros productos como paletas de hielo y helados los cuales rondan entre los $80 y $90 pesos, así como de algunas bebidas como la coca cola en su presentación de lata de 355 mL a $70 pesos y la cerveza de la marca Heineken en su versión de dos latas de 355 mL a $190 pesos.

Estos son los precios de los helados en el GP México 2024

Foto: X @DiariodeMorelos

Estos son los precios de las bebidas en el GP México 2024

Foto: X @DiariodeMorelos

