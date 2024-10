El mexicano ‘Pato’ O’Ward tiene su recompensa en el Gran Premio de México

Con cierto escepticismo, Pato O’Ward se enteró de su participación en la primera práctica libre del Formula 1 Gran Premio de la Ciudad de México presentado por Heineken. Sin embargo, dicha experiencia parece trascender un objetivo; significa la consecución de una experiencia muy anhelada.

“Lo escuché de Paul James, el jefe del programa TPC de McLaren, a finales de agosto, en Portland: ‘Creo que vas a estar en la primera práctica en México’. Me sorprendí, porque no sabía nada, y él me dijo que pensó que me habían avisado”, contó a El Heraldo de México.