Los Esports se afianzan como complemento de la educación universitaria

El gaming se convierte en una disciplina apoyada por instituciones educativas para proyectar a profesionales también frente al monitor. Como una actividad alterna a los estudios, los Esports se han posicionado a la par del futbol americano, basquetbol y otros deportes universitarios, como parte de las disciplinas complementarias a la educación, con becas y proyección profesional de por medio.

En el marco de la final de la sexta edición de Torneo Borregos Esports Cup Office Depot, en League of Legends (PC), Eder Manuel Lagos, coach del equipo del Tec de Monterrey campus Guadalajara, contó sobre las oportunidades universitarias que tienen los jóvenes jugadores, así como sus alcances en ligas de Primera y Segunda División, con sueldos que rondan entre los cinco y 30 mil pesos por gamer.

"La prioridad es que estudien, pero también que se desarrollen en este deporte, de la misma forma que los convencionales. Nosotros detectamos talento dentro y fuera de la institución, les ofrecemos apoyos, como becas de hasta el 90 por ciento, para que integren los equipos de Esports, que se caracterizan por ser de los mejores promedios, con 9.4 como media, mientras en otros deportes les piden, al menos el ocho general para integrar los representativos. Además del talento, nos enfocamos en la actitud", detalló.

La Universidad Autónoma de Nuevo León, en cuanto a instituciones públicas, además de la Universidad Carolina, de Saltillo, Coahuila, y el propio Tec en sus campus de Monterrey y Guadalajara, se distinguen como potencias a nivel nacional e internacional en este rubro, que sigue superando clichés y desconfianza de padres de familia sobre los lados positivos de los videojuegos y las razones que lo convierten en un deporte, más que en una distracción, polo opuesto, aparentemente, al estudio y el desarrollo de aptitudes.

"Es clave el acercamiento a los alumnos. Hemos tenido que escuchar más que hablar para que sus inquietudes se puedan potenciar y dan como resultado estos proyectos del cual estamos muy orgullosos. Encontrar en las nuevas tendencias un campo de oportunidad para que los alumnos y las escuelas sean mejores, es una práctica que debemos hacer constantemente", compartió Luis Raúl Domínguez, decano de Liderazgo y Formación Estudiantil de la mencionada entidad educativa.

Los Esports se han convertido en una complemento para la educación universitaria

FOTO: Archivo

Una marca de equipos de cómputo apoyó con cerca de dos millones de pesos en especie para que el equipo del campus Guadalajara creara en 2019 sus representativos en videojuegos, donde es punta de lanza con la creación de la Esports Arena Borregos. La evolución de este deporte lo ha llevado a su tratamiento y ejecución como cualquier otro, pues los jugadores trabajan aspectos específicos como la reacción, velocidad, estrategia y desenvolvimiento social, hasta sesiones de calentamiento físico para evitar lesiones de muñecas (túnel carpiano), hombros, tendinitis y hasta para corregir posturas al sentarse, pues pasan hasta ocho horas en una partida, dependiendo el juego.

"Si bien no requieren actividad física como otros, está comprobado en monitoreos de actividad cerebral y cardíaca, que una partida en Esports se asemeja a 15 minutos de un partido de futbol en cuanto a esfuerzo físico, pero por mucho es mayor el desgaste mental"

Además del esfuerzo de los gamers, crecimiento académico y deportivo, a las universidades también les representa un ingreso la obtención de títulos en torneos internacionales, que en algunos casos rondan hasta los 40 millones de dólares en premios, que se reparten entre los jugadores y con un 30 por ciento para la casa de estudios.

"En la pandemia creció mucho esto, aunque desde antes empezaron a establecerse estas nuevas formas de ver los videojuegos como deporte. Seguramente con el paso del tiempo tendrá más aceptación y mejores exponentes. México tiene un rol importante a nivel internacional, sobre todo en América Latina y sólo detrás de Estados Unidos en todo el continente", finalizó el coach Lagos.

Monterrey se queda con el título

En la plataforma de Esports del Tecnológico de Monterrey, Borregos Gaming, se coronó el equipo Alliance, del campus regio, como campeón indiscutible de la sexta edición de la Borregos Esports Cup Office Depot 2023, torneo nacional donde se desempeñan los mejores equipos de la Institución.

En esta edición, estudiantes de los distintos planteles compitieron en uno de los juegos de destreza más grandes de la industria: League of Legends (LoL), videojuego de estrategia inspirado en ‘Defense of the Ancients’.

Los gamers compitieron en League of Legends

FOTO: Archivo

SEGUIR LEYENDO:

El Señor Gol de Hugo Sánchez, al Logroñés, cumple 35 años

Erling Haaland asiste y anota en goleada del City sobre el Bayern

Al proyecto se le aparecen “enemigos”