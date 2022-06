Los Rams, campeones de la NFL, visitan México y se dejan querer por sus fans

Con el orgullo de ser los dueños del Trofeo Vince Lombardi, los Rams de Los Ángeles se encuentran de visita en México, para dejarse querer por la fiel afición que tienen en nuestro país.

En su primera escala en el Centro Santa Fe, cerca de 200 aficionados de la franquicia californiana tuvieron la oportunidad de posar al lado de la famosa copa de la NFL, y tomarse una fotografía o llevarse la firma del líder en yardas por tierra del equipo, Steven Jackson, y del defensivo Justin Hollins.

El excorredor se mostró amable con los asistentes, a los que animó con diversas porras, y bromeó a la hora de posar para la imagen del recuerdo.

Varias generaciones de aficionados Carneros se hicieron presentes; sobre todo, portaron el dorsal ‘99’ del liniero Aaron Donald, uno de los hombres claves en la conquista del último título del conjunto.

“Esperé muchos años para esto. Tuve que soportar las burlas de los amigos desde los años 80, sobre todo, de los de San Francisco. Estar en un evento de los Rams es una alegría”, dijo Arturo, ferviente admirador que ha vivido los momentos más importantes del equipo.

A sus 49 años, quedó sorprendido al ver la cantidad de gente reunida, ya que, asegura, no sabía que en México existieran tantos aficionados a la franquicia. “En las malas épocas todos se escondían y ahora están aquí. Ojalá no sea sólo una moda y sigan apoyando; varios no saben lo que se ha sufrido”, indicó.

Los Rams van hoy a otro centro comercial de la CDMX, y después se presentan en Guadalajara y Los Cabos. Una visita que es un auténtico regalo para los fieles seguidores del campeón.

