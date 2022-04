Día del Niño: Ximena Labastida es una ¡Máster de la velocidad!

Aún no tiene licencia de conducir, ni termina la secundaria, pero ya enciende el motor, pisa el acelerador y va a máxima velocidad en los óvalos mexicanos. A sus 13 años de edad, Ximena Labastida corrió en la 1ª fecha de Tuxtla Gutiérrez de la Trucks Mexico Series y se convirtió en la piloto más joven que ha competido en la categoría de desarrollo de la Nascar México Series, pero sus sueños apenas comienzan.

“Es curioso: puedo manejar en la pista, pero no en la calle, pero también es bonito ver que en el volante no hay género y que en el automovilismo la competitividad siempre existirá, sin importar la edad; Debutar en Trucks fue muy emocionante para mí, correr ese auto, con esa competitividad, fue una sensación muy especial”, comentó la chihuahuense, quien como primera meta desea culminar la temporada de este circuito.

Ximena aun entrena en el kartismo y se inició en la categoría de Trucks gracias al apoyo y la sororidad de otra mexicana: la volante Regina Sirvent, primera mujer que gana una fecha de la Nascar en México y primera latinoamericana que conquista el podio, a nivel mundial.

“Regina me apoyó desde que entré al kartismo. Me enseñó mucho, tuve que ser paciente porque yo ya quería correr y ella me enseñaba las cosas más básicas pero las más importantes, cuando llegue a Nascar, se dio de nuevo el tiempo para enseñarme más cosas”, agrega la pequeña, quien llegó a los coches cuando cumplía 11 años de edad, solo para ver a un amigo.

“Él me invitó a este mundo apasionante. Me encantó todo: el ambiente, los podios, la velocidad; le pregunté a mi papá si podría practicarlo y ¡Mira: ya ando corriendo!”, agregó emocionada Labastida.

La escuela, las tareas, los entrenamientos y las carreras, se entrelazan en la agenda de Ximena. “Mis amigas van a fiestas y yo no, por dedicarme a los autos; a veces siento que no convivo, pero hago un esfuerzo por cumplir mis sueños, porque no siempre tendrás todos tus sueños a la punta de tus pies, hay que salir a trabajarlos”, compartió la pequeña Ximena.

Ya hay futbol femenil profesional y boxeo femenil de paga, pero Labastida quiere ver florecer a más mujeres en el asfalto.

“En el futuro, muchas mujeres saldremos adelante en el automovilismo, como: Regina Sirvent Ivana Richards Marifer Fontes; son competencia, pero podemos ser muy buenas y apoyarnos a todas juntas”.

A DETALLE

En sus comienzos en el kartismo, Ximena se accidentó y cayó sobre el motor, pero eso en vez de asustarse, le ayudó a crecer.

Por su estatura, Ximena no pudo iniciar en los karts en la categoría de 11 años, sino en una más grande.

La Trucks Mexico Series nació en 2017, como el campeonato de desarrollo de pilotos más importante de México y Centroamérica; han participado: Noel León, Regina Sirvent o Max Gutiérrez.

El Dynamic Motorsports es el equipo potosino que creyó en Ximena para cederle el volante y debutar en Trucks.

EN NÚMEROS

36 Carreras ha hecho Ximena

14 El lugar que conquistó en su primera Trucks Mexico Series

90 Vueltas se dan al óvalo en esta categoría

12 Fechas tiene este seria.

EN FRASES

“Estamos haciendo hasta lo imposible para representar mejor al la mujer, en mi caso manejar cada día mejor, dejar en alto que las mujeres tenemos las mismas capacidades que los hombres”

“No persigas a tus sueños que tus sueños te persigan a ti” - Jimena Labastida, Piloto de Mexico Truck Series

XIMENA LABASTIDA

13 años, Chihuahua, Chihuahua

Es la piloto más joven que ha debutado en la Trucks Mexico Series, el 10 de abril de 2022 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; logró culminar la carrera, en el sitio 14 de 20 coches participantes.

Redes sociales: @jimelabastida_oficial instagram; Xime Labastida en facebook

MAAZ