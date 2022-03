Estos son los requisitos que debe cumplir Dmitry Bivol para poder pelear con Canelo Álvarez tras sanciones a Rusia

La agenda de Saúl ‘Canelo’ Álvarez está cada vez más cerca de comenzar. El primer contrincante será Dmitry Bivol. La pelea está planeada para el 7 de mayo, esto a pesar de todavía no tener claro el lugar donde se realizará la función. Pero previo a cerrar todos los detalles, el rival del tapatío tiene que cumplir con algunos requerimientos impuestos por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Con la guerra entre Rusia y Ucrania, el mundo del deporte está implementando algunas medidas contra los atletas rusos, esto para mostrar su inconformidad a los ataques del país comandado por Putin contra el pueblo ucraniano. Ahora la AMB presentó una lista de requisitos para que los pugilistas rusos puedan seguir con la actividad normal.

Se tiene que recordar que Bivol nació en Kirguistán y tiene ascendencia coreana, pero decidió defender la bandera de Rusia en su carrera como boxeador. Ahora deberá cumplir ocho requerimientos para poder subirse al ring contra el mexicano.

Las acciones de la AMB

La Asociación Mundial de Boxeo quiere dejar fuera de todos los espacios lo que esté relacionado con Rusia, pero al mismo tiempo quiere mantener activos a sus boxeadores, por lo que una de sus primeras normas es la de no permitir a los pugilistas subir al ring con la bandera de su país, así como no entonar su himno y no se nombrará el país de procedencia.

En el ranking mundial se quitará la palabra “Rusia” y las siglas del país para poner “Paz”, esto mientras dura el combate en suelo ucraniano. No se reafirmará la sanción de combates mundiales y regionales en el país. Todas las sanciones que se aplican a Rusia, también se le deberán aplicar a Bielorrusia.

En caso de que algún boxeador o integrante del mundo del boxeo se pronuncia a favor de la guerra, la AMB excluirá a los activos del ranking. La AMB lanzará una campaña de Paz y por último, el incumplimiento de alguna de estas normas la Asociación Mundial de Boxeo será sancionado por la WBA (por sus siglas en inglés).

